Ситуация с армяно-григорианским храмом Святого Николая (Сурб-Никогайос) напоминает скверный анекдот. Парадокс, но со времен украинского Крыма церковь находилась в оперативном управлении у Евпаторийского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вход в святое для крымских армян здание и проведение там богослужений напрямую зависели от воли директора учреждения, чьи уставные цели с богослужебной деятельностью никак не связаны. В этом году власти Крыма передали, наконец, храм в пользование религиозной общине, однако попасть в него по-прежнему проблематично: путь к церкви преграждают массивные металлические ворота и интернатский КПП.

- Вы добились того, чего исторически заслуживаете, - не скрывая радости заявлял и. о. главы администрации Евпатории Роман Тихончук, когда по поручению властей республики передавал настоятелю армянского храма Сурб-Никогайос отцу Ананиа Бабаяну документы на право безвозмездного пользования собором и зданием армянского культурного центра, построенного вблизи храма в конце XIX столетия.

В тот день ворота интерната были распахнуты, и все желающие побывать в храме Сурб-Никогайос могли это сделать, минуя пропускной пункт. Даже микроавтобусы и автомобили с высокими гостями, в том числе из Армении, подъезжали прямо к храму. Но праздник закончился - и снова настоятелю храма посыпались жалобы на то, что охрана интерната не пропустила то одного человека, то другого, а то и вовсе туристическую группу, поскольку никто из туристов не мог предъявить удостоверяющий личность документ.

Вдвойне удивительной такая ситуация выглядит на фоне оптимистичных заявлений со стороны минкурортов Крыма, что на первый план в республике выходит культурно-познавательный туризм. К тому же, в администрации Евпатории не раз подчеркивали, что Сурб-Никогайос входит в туристический маршрут "Малый Иерусалим".

- Несколько гидов пожаловались нам, что их не пускают вместе с туристами, - рассказывает настоятель храма отец Ананиа. - Требуют паспорт. Недавно на дверях КПП повесили распоряжение администрации Дома престарелых, что вход на территорию только по паспортам. Неужели все так и будет продолжаться?

Выходит, передать-то Сурб-Никогайос общине власти передали, а вызволить его из плена интернатских ворот не сумели.

По словам настоятеля, проблема с беспрепятственным доступом к храму существует из-за того, что его окружает территория интерната.

- Мы хотим обозначить свое присутствие в храме в том числе и в свободном доступе к нему. Но пока получается, что такого не получается, - с горечью каламбурит священнослужитель.

- Есть законы РФ об антитерроре, требования по осуществлению контрольно-пропускного режима, и мы должны их соблюдать, - говорит заместитель директора Дома престарелых Вячеслав Киреев. - В любом случае могут быть провокации, люди разные бывают, во избежание возможных страшных последствий, как, например, в Керченском политехническом колледже год назад. Открыть ворота и пускать всех подряд мы не имеем права.

При этом замдиректора заверяет, что с турфирмами у администрации учреждения существует договоренность.

- Экскурсовод предоставляет за личной подписью список людей, с которыми он заходит на территорию, и тем самым заверяет, что берет этих людей под свою ответственность и что эти люди не разбредутся, - поясняет Киреев. - Пока здесь находится учреждение социального обслуживания, требования останутся прежними.

Общественный деятель, популяризатор армянской культуры в Крыму и активный участник возвращения храма Сурб-Никогайос в пользование религиозной общины Александр Склярук напоминает, что церковь расположена в центре так называемого армянского подворья исторического армянского квартала.

- Подворье включает в себя церковь святого Николая, церковно-приходскую школу, наш нынешний историко-культурный центр и дом священника, в котором в настоящее время размещается администрация интерната, - говорит он. - Недавно было решение о возвращении некоторых зданий. Казалось бы, после этого отношение к религиозной общине, к прихожанам храма и остальным его посетителям должно было измениться к лучшему. Последние два-три десятка лет мы старались дипломатично подходить к любой ситуации в отношениях с администрацией интерната. Но, к сожалению, все остается, как и было.

Необходимо делать все, что чтобы в Крыму царило межконфессиональное и межнациональное единство, убежден Склярук.

- Но ситуации с отказом пропускать туристов к храму этому не способствуют, - сетует общественник. - Сейчас все зависит от благих намерений руководства интерната: если они будут по-человечески относиться ко всем желающим посетить храм, - разумеется, конфликтная ситуация больше не возникнет.

Справка "РГ"

Храм Сурб-Никогайос заложен в 1817 году на месте деревянной армянской церкви. Во время Крымской войны 1853-1856 годов, когда Евпатория перешла под контроль англо-франко-турецких войск, в армянской церкви стал на постой французский гарнизон. Солдаты нацарапали штыками на фасаде свои имена. Некоторые надписи можно прочитать и сегодня.

После Великой Отечественной войны церковь вместе с храмовыми сооружениями, в том числе церковно-приходской школой и домом настоятеля, передали советскому "предшественнику" дома-интерната. В храме устроили склад.

После распада Советского Союза местные власти позволили общине Армянской апостольской православной церкви использовать храм и здание школы по назначению, а в 1999 году горсовет передал общине храм. Позже Севастопольский апелляционный суд отменил регистрацию права собственности на собор и храмовые сооружения за горсоветом, после чего объекты зарегистрировали как собственность республики.