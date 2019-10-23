Новости

Испытания экзоскелета в США показали на видео 12:24
"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел" 12:16
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме 12:15
Онколог назвал проверенные способы снизить риск развития рака 12:15
Найден один из крупнейших кладов в истории Великобритании 12:14
Аксенов отправил в отставку руководителей транспортных компаний Крыма 12:13
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии 12:01
Песков: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения 11:57
Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы 11:47
Турция подтвердила приостановку операции на северо-востоке Сирии 11:44
В Севастополе вынесен приговор проповеднику радикального ислама 11:35
Nissan представил кроссовер Aria, который может добраться и до России 11:24
В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества 11:23
Место перестрелки в Ростовской области показали на видео 11:22
На Ямале нашли нетипично большое лежбище моржей 11:18
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец" 11:17
Профессор из США расскажет студентам о российском Крыме 11:15
Турция попросила еще С-400 11:13
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой к саммиту "нормандской четверки" 11:11
Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве 11:05
На месте прорыва дамбы под Красноярском найдены три машины 11:03
В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей 11:00
Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены на волю 10:50
На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 11:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В церковь по паспорту

В Евпатории верующие и туристы не могут попасть в возвращенный общине храм
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 239(7997)
Ситуация с армяно-григорианским храмом Святого Николая (Сурб-Никогайос) напоминает скверный анекдот. Парадокс, но со времен украинского Крыма церковь находилась в оперативном управлении у Евпаторийского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вход в святое для крымских армян здание и проведение там богослужений напрямую зависели от воли директора учреждения, чьи уставные цели с богослужебной деятельностью никак не связаны. В этом году власти Крыма передали, наконец, храм в пользование религиозной общине, однако попасть в него по-прежнему проблематично: путь к церкви преграждают массивные металлические ворота и интернатский КПП.
Проход к храму преграждают забор и КПП. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Проход к храму преграждают забор и КПП. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Проход к храму преграждают забор и КПП. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- Вы добились того, чего исторически заслуживаете, - не скрывая радости заявлял и. о. главы администрации Евпатории Роман Тихончук, когда по поручению властей республики передавал настоятелю армянского храма Сурб-Никогайос отцу Ананиа Бабаяну документы на право безвозмездного пользования собором и зданием армянского культурного центра, построенного вблизи храма в конце XIX столетия.

Фото: Религиозная организация "Церковь Сурб Никогаёс" (Святого Николая)
В Евпатории здание армянской церкви передано верующим

В тот день ворота интерната были распахнуты, и все желающие побывать в храме Сурб-Никогайос могли это сделать, минуя пропускной пункт. Даже микроавтобусы и автомобили с высокими гостями, в том числе из Армении, подъезжали прямо к храму. Но праздник закончился - и снова настоятелю храма посыпались жалобы на то, что охрана интерната не пропустила то одного человека, то другого, а то и вовсе туристическую группу, поскольку никто из туристов не мог предъявить удостоверяющий личность документ.

Вдвойне удивительной такая ситуация выглядит на фоне оптимистичных заявлений со стороны минкурортов Крыма, что на первый план в республике выходит культурно-познавательный туризм. К тому же, в администрации Евпатории не раз подчеркивали, что Сурб-Никогайос входит в туристический маршрут "Малый Иерусалим".

- Несколько гидов пожаловались нам, что их не пускают вместе с туристами, - рассказывает настоятель храма отец Ананиа. - Требуют паспорт. Недавно на дверях КПП повесили распоряжение администрации Дома престарелых, что вход на территорию только по паспортам. Неужели все так и будет продолжаться?

Выходит, передать-то Сурб-Никогайос общине власти передали, а вызволить его из плена интернатских ворот не сумели.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крыму культовый комплекс "Зынджырлы медресе" передали муфтияту

По словам настоятеля, проблема с беспрепятственным доступом к храму существует из-за того, что его окружает территория интерната.

- Мы хотим обозначить свое присутствие в храме в том числе и в свободном доступе к нему. Но пока получается, что такого не получается, - с горечью каламбурит священнослужитель.

- Есть законы РФ об антитерроре, требования по осуществлению контрольно-пропускного режима, и мы должны их соблюдать, - говорит заместитель директора Дома престарелых Вячеслав Киреев. - В любом случае могут быть провокации, люди разные бывают, во избежание возможных страшных последствий, как, например, в Керченском политехническом колледже год назад. Открыть ворота и пускать всех подряд мы не имеем права.

При этом замдиректора заверяет, что с турфирмами у администрации учреждения существует договоренность.

- Экскурсовод предоставляет за личной подписью список людей, с которыми он заходит на территорию, и тем самым заверяет, что берет этих людей под свою ответственность и что эти люди не разбредутся, - поясняет Киреев. - Пока здесь находится учреждение социального обслуживания, требования останутся прежними.

Общественный деятель, популяризатор армянской культуры в Крыму и активный участник возвращения храма Сурб-Никогайос в пользование религиозной общины Александр Склярук напоминает, что церковь расположена в центре так называемого армянского подворья исторического армянского квартала.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе

- Подворье включает в себя церковь святого Николая, церковно-приходскую школу, наш нынешний историко-культурный центр и дом священника, в котором в настоящее время размещается администрация интерната, - говорит он. - Недавно было решение о возвращении некоторых зданий. Казалось бы, после этого отношение к религиозной общине, к прихожанам храма и остальным его посетителям должно было измениться к лучшему. Последние два-три десятка лет мы старались дипломатично подходить к любой ситуации в отношениях с администрацией интерната. Но, к сожалению, все остается, как и было.

Необходимо делать все, что чтобы в Крыму царило межконфессиональное и межнациональное единство, убежден Склярук.

- Но ситуации с отказом пропускать туристов к храму этому не способствуют, - сетует общественник. - Сейчас все зависит от благих намерений руководства интерната: если они будут по-человечески относиться ко всем желающим посетить храм, - разумеется, конфликтная ситуация больше не возникнет.

Справка "РГ"

Храм Сурб-Никогайос заложен в 1817 году на месте деревянной армянской церкви. Во время Крымской войны 1853-1856 годов, когда Евпатория перешла под контроль англо-франко-турецких войск, в армянской церкви стал на постой французский гарнизон. Солдаты нацарапали штыками на фасаде свои имена. Некоторые надписи можно прочитать и сегодня.

После Великой Отечественной войны церковь вместе с храмовыми сооружениями, в том числе церковно-приходской школой и домом настоятеля, передали советскому "предшественнику" дома-интерната. В храме устроили склад.

После распада Советского Союза местные власти позволили общине Армянской апостольской православной церкви использовать храм и здание школы по назначению, а в 1999 году горсовет передал общине храм. Позже Севастопольский апелляционный суд отменил регистрацию права собственности на собор и храмовые сооружения за горсоветом, после чего объекты зарегистрировали как собственность республики.

Общество Религия Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе