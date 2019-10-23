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23.10.2019 14:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вынужденный выкуп

В Ялте принудительно выкупят участки недобросовестных владельцев
Текст: Елена Гусакова (Ялта)
Российская газета - Неделя - Крым № 239(7997)
В Ялте будут принудительно выкупать земельные участки недобросовестных землепользователей для строительства социальных объектов.

Власти считают, что в результате недальновидной земельной политики в украинский период регион лишился инвестиционной привлекательности и возможностей для развития.

- Катастрофически не хватает участков для парковок, зон отдыха, а также новых соцобъектов - детских садов, школ, учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, - говорит первый замглавы администрации Ялты Иван Имгрунт. - Из-за этого город не может полноценно развиваться. Поэтому надо делать все возможное для возвращения незаконно полученных участков. Если не платят аренду - расторгать договор, если не вносят плату за землю - вести претензионную работу и, в том числе, рассматривать вариант принудительного выкупа.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Власти активно взялись за поиск таких недобросовестных арендаторов, а также коммерсантов, не использующих выделенные участки по назначению. Недавно Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о возврате Ялте двух крупных участков возле городского автовокзала.

- Таким образом, этот вердикт вступил в законную силу, - пояснил начальник юрдепартамента администрации Виктор Васильченко.

Общая площадь этих участков - около 3,5 тысячи квадратных метров. Наделы передал Ялтинский горсовет в аренду фирме "ГКФ-Крым" для строительства и обслуживания торгово-коммерческого комплекса в 2009 году. Территория включала в себя зеленую зону, а также парковку автотранспорта. За 10 лет коммерческая фирма так и не начала осваивать участок, хотя договор отводил на строительство два года. Это и стало причиной обращения ялтинских властей в Арбитражный суд РК. Тот занял сторону чиновников. Коммерсанты подали апелляцию и проиграли.

Кстати

Гражданам стоит поспешить с оформлением прав на участки, полученные до воссоединения Крыма с Россией. Согласно закону "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории РК" можно дооформить участки, на которые с 14 октября 2008 года до 21 марта 2014 года администрация выдала разрешения на разработку проекта землеустройства или техдокументацию об установлении границ. Заявления можно подать не позднее 1 января 2020 года.

Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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