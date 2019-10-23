В Крыму откроют вторую в России эргокомнату

Сегодня в Симферополе на базе Первичного сосудистого центра горбольницы N 7 откроют вторую в России эргокомнату. Это пространство-симулятор, помогающее перенесшему инсульт человеку вернуть навыки ухода за собой, уборки, пользования бытовой техникой.

В крымском минздраве пояснили, что помещение разделено на кухонную и санитарную зоны. В первой больные заново учатся сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами и посудой, открывать шкафчики, включать чайник, мыть посуду, во второй - тренируются умываться, чистить зубы, принимать ванну, пользоваться унитазом.

Таким образом, пациента с нарушенными навыками заново учат обслуживать себя и стать самостоятельным в повседневной жизни. Первую в России эргокомнату открыли весной этого года в Москве.