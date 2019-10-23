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23.10.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе вынесен приговор проповеднику радикального ислама

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым и Севастополю Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым и Севастополю
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор 35-летнему жителю села Штормовое, уроженцу Узбекистана, который признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Фото: РИА Новости
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Следователи установили, что обвиняемый взял на себя функции лидера группы радикальных исламистов. И в одном из религиозных учреждений Севастополя в качестве имама проводил проповеди, используя при этом запрещенную литературу. В своих выступлениях он призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

- Во время закрытых занятий он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность все новых членов,- рассказали «РГ» в пресс-службе ведомства. - При обысках по месту проживания у подсудимого изъята запрещенная литература.

Уличенный в экстремизме севастополец полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским. Учитывая полное раскаяние подсудимого, суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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