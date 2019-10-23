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23.10.2019 10:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Знакомый Ваш, Сергей Есенин"

В Крыму выставили экспонаты из музея-заповедника Есенина
Текст: Алексей Вакуленко
Российская газета - Неделя - Крым № 239(7997)
Выставка с таким названием открылась в Крымском этнографическом музее. Экспозицию составила коллекция из фондов Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Вышитые на представленных полотенцах и костюмах орнаменты демонстрируют различные народные образы в творчестве поэта.
Выставку дополняют копии пейзажей с видами малой родины поэта. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ Выставку дополняют копии пейзажей с видами малой родины поэта. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Выставку дополняют копии пейзажей с видами малой родины поэта. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

Научный сотрудник музея-заповедника Татьяна Кирьянова рассказала, что предметы из коллекции учреждения экспонируются в Крыму впервые. Всего на выставке представлено 78 экспонатов: народные костюмы, посуда, а также предметы крестьянского быта - резные рубели, колотушки, гребень для чесания льна.

В экспозиции также представлены личные вещи Есенина и его родителей.

- Это жилет и шарф поэта, - пояснила Кирьянова. - Полотенце отца поэта - Александра Никитича, шарф - матери Татьяны Федоровны, полотенце - последней Константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной, с которой Сергей Александрович был знаком и которая стала прообразом главной героини поэмы "Анна Снегина".

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Выставку, помимо прижизненных изданий, первой поэтической книги "Радуница" и издания основной теоретической работы "Ключи Марии", дополняют копии рукописей поэта и присланных им отцу в Москву из Ялты и Севастополя в 1914 году открыток, а также копии картин советских художников - пейзажей малой родины Есенина - села Константиново Рязанской губернии, и портретов самого Есенина и его матери.

- Все рукописи и фото поэта мы представили в копиях, потому что их очень сложно вывозить из музея-заповедника: нужны особые условия хранения, показа, - объяснила сотрудник учреждения.

Выставка продлится до 15 декабря.

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