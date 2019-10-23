В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец

В среду утром в сочинском парке "Южные культуры" министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого посадили пихту Нордмана.

Она стала 30-миллионным саженцем в рамках акции "Сохраним лес". Эта общенациональная акция стартовала в России чуть более месяца назад в поддержку регионов страны, наиболее пострадавших от летних лесных пожаров.

- Очень символично, что первый международный саммит "Россия - Африка" мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке "Южные культуры", - сказал Дмитрий Кобылкин. - Проблема сохранения и восстановления лесов остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Я считаю, что мегапроект "Сохраним лес" может и должен иметь международное продолжение. Мероприятие призвано стать знаком солидарности России с проблемами сохранения лесов и опустынивания в Африке.

- Поздравляю жителей Сочи с кампанией по сохранению лесов, которую они проводят, - отметил Теодоро Обианг Нгема Мбасого. - Если не беречь природу, это может привести фактически к гибели человечества.