Традиционно в сочинском Гранд отеле "Жемчужина" на Новый год для гостей организуют искрометный праздник. В течение недели здесь царит атмосфера комфорта и веселья, которую создают артисты.

Отель предоставляет отдыхающим не только проживание и питание, но и интересную развлекательную программу. В разные годы в новогоднюю ночь выступали группы "На-На", "Комбинация", ВИА "Самоцветы". И это не просто концерты, но еще и общение с артистами. 2020-й здесь встретят с "Кармен" - популярным музыкальным коллективом девяностых годов прошлого века. Песни "Кармен", по сути, объединили два поколения, поэтому выступление будет интересным для отдыхающих всех возрастов. Причем это не единственный подарок гостям. Остальные сюрпризы организаторы пока держат в секрете - отель умеет удивлять своих постояльцев.

Приветственный коктейль в день заезда, безалкогольный мини-бар в номерах люкс, новогодний подарок в каждый номер, праздничные вечерние мероприятия, анимационные программы, автостоянка на территории отеля, камера хранения и Wi-Fi - вот неполный список того, что ждет гостей в отеле.

А купание в олимпийском бассейне с подогреваемой до 28 градусов морской водой, моцион на пляже, занятия в современном тренажерном зале дадут заряд бодрости на долгое время. Кроме того, ребят от трех до семи лет можно оставить в детском центре.

Кусочек лета в это время года гостям гарантирован. Цветущая юкка и другие растения уже сами по себе создают зимой ощущение праздника. Заметим, новогодний Сочи буквально утопает в пышной зелени.

Шведский стол, входящий в систему "все включено", порадует черноморскими деликатесами. Ну а о вкусных пирожных местной кухни буквально ходят легенды. Те же звезды эстрады не только с удовольствием дегустируют их, но и обязательно покупают коробочку-другую, чтобы порадовать своих близких дома.

Есть что посмотреть и на многочисленных экскурсиях по олимпийской столице. В Сочи всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Даже простая прогулка по городу превращается в настоящее путешествие со множеством любопытных остановок.

Кроме задавшей тон "Бархатному сезону" Алисы Вокс, на фестивале выступили ВИА "Песняры", Игорь Корнелюк, Валентина Легкоступова, Маша Распутина, Тамара Гвердцители, Наталья Нурмухамедова, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Эдуард Хиль - младший и другие.

Гвоздем программы стал концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона. Вместе с гостями супруга певца Нелли Кобзон, их дочь Наталья и внучка Мишель во дворе "Жемчужины" высадили в честь Иосифа Давыдовича памятную оливу.

По словам гендиректора Гранд отеля Светланы Ермиловой, ее часто спрашивают, зачем вся эта суматоха с организацией "Бархатного сезона". Светлана Анатольевна отвечает, что хочет дарить сочинцам и гостям города праздник, который навсегда останется в памяти. Кстати, "Бархатный сезон" стал массовым мероприятием, он включен в перечень городских событий, которые способствуют популяризации главного российского курорта.

Поэтому не удивимся, если такая творческая обстановка в Гранд отеле поспособствует тому, что солист группы "Кармен" Сергей Лемох, приглашенный с музыкальной программой на новогодний праздник, по аналогии со своей песней "Париж-Париж" напишет новую - "Сочи-Сочи". И в ней обязательно окажутся строчки об отеле.

Мнение

Владимир Березин, народный артист России, бессменный ведущий праздника в "Жемчужине":

- Что вы ощущаете, когда приезжаете домой к маме? Правильно: необыкновенную теплоту. Здесь меня не покидает такое же чувство. В Сочи трудно вспомнить фестиваль такой же крутизны. Вместе с тем его отличают искренняя теплота и душевная простота.