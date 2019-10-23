Новости

На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти" 10:22
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике 10:22
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала 10:18
Томича осудили за жестокое обращение с котом 10:15
В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец 10:15
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 10:13
Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце" 10:00
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма 09:45
Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления 09:41
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым 09:41
В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек 09:40
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча 09:32
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе 09:30
Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 09:25
Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете 09:14
Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
На Сахалине пожар в двухэтажке создал угрозу соседним домам 08:27
В Сети попытались продать камчатскую икру от предприятий-фантомов 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 10:34
Проект: В регионах

Сказочно и феерично

Фестиваль "Бархатный сезон" в "Жемчужине" стал предвестником празднования Нового, 2020 года
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 239(7997)
Традиционно в сочинском Гранд отеле "Жемчужина" на Новый год для гостей организуют искрометный праздник. В течение недели здесь царит атмосфера комфорта и веселья, которую создают артисты.
Перед гостями отеля регулярно выступают популярные артисты. Фото: Гранд отель "Жемчужина" Перед гостями отеля регулярно выступают популярные артисты. Фото: Гранд отель "Жемчужина"
Перед гостями отеля регулярно выступают популярные артисты. Фото: Гранд отель "Жемчужина"

Отель предоставляет отдыхающим не только проживание и питание, но и интересную развлекательную программу. В разные годы в новогоднюю ночь выступали группы "На-На", "Комбинация", ВИА "Самоцветы". И это не просто концерты, но еще и общение с артистами. 2020-й здесь встретят с "Кармен" - популярным музыкальным коллективом девяностых годов прошлого века. Песни "Кармен", по сути, объединили два поколения, поэтому выступление будет интересным для отдыхающих всех возрастов. Причем это не единственный подарок гостям. Остальные сюрпризы организаторы пока держат в секрете - отель умеет удивлять своих постояльцев.

Приветственный коктейль в день заезда, безалкогольный мини-бар в номерах люкс, новогодний подарок в каждый номер, праздничные вечерние мероприятия, анимационные программы, автостоянка на территории отеля, камера хранения и Wi-Fi - вот неполный список того, что ждет гостей в отеле.

А купание в олимпийском бассейне с подогреваемой до 28 градусов морской водой, моцион на пляже, занятия в современном тренажерном зале дадут заряд бодрости на долгое время. Кроме того, ребят от трех до семи лет можно оставить в детском центре.

Кусочек лета в это время года гостям гарантирован. Цветущая юкка и другие растения уже сами по себе создают зимой ощущение праздника. Заметим, новогодний Сочи буквально утопает в пышной зелени.

Шведский стол, входящий в систему "все включено", порадует черноморскими деликатесами. Ну а о вкусных пирожных местной кухни буквально ходят легенды. Те же звезды эстрады не только с удовольствием дегустируют их, но и обязательно покупают коробочку-другую, чтобы порадовать своих близких дома.

Есть что посмотреть и на многочисленных экскурсиях по олимпийской столице. В Сочи всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Даже простая прогулка по городу превращается в настоящее путешествие со множеством любопытных остановок.

Кроме задавшей тон "Бархатному сезону" Алисы Вокс, на фестивале выступили ВИА "Песняры", Игорь Корнелюк, Валентина Легкоступова, Маша Распутина, Тамара Гвердцители, Наталья Нурмухамедова, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Эдуард Хиль - младший и другие.

Гвоздем программы стал концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона. Вместе с гостями супруга певца Нелли Кобзон, их дочь Наталья и внучка Мишель во дворе "Жемчужины" высадили в честь Иосифа Давыдовича памятную оливу.

По словам гендиректора Гранд отеля Светланы Ермиловой, ее часто спрашивают, зачем вся эта суматоха с организацией "Бархатного сезона". Светлана Анатольевна отвечает, что хочет дарить сочинцам и гостям города праздник, который навсегда останется в памяти. Кстати, "Бархатный сезон" стал массовым мероприятием, он включен в перечень городских событий, которые способствуют популяризации главного российского курорта.

Поэтому не удивимся, если такая творческая обстановка в Гранд отеле поспособствует тому, что солист группы "Кармен" Сергей Лемох, приглашенный с музыкальной программой на новогодний праздник, по аналогии со своей песней "Париж-Париж" напишет новую - "Сочи-Сочи". И в ней обязательно окажутся строчки об отеле.

Мнение

Владимир Березин, народный артист России, бессменный ведущий праздника в "Жемчужине":

- Что вы ощущаете, когда приезжаете домой к маме? Правильно: необыкновенную теплоту. Здесь меня не покидает такое же чувство. В Сочи трудно вспомнить фестиваль такой же крутизны. Вместе с тем его отличают искренняя теплота и душевная простота.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Ростовская область ЮФО Республика Крым ЮФО Калмыкия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой