В городской больнице имени Фишера в Волжском демонтировали мозаичное панно "Люди в белых халатах". В соцсетях это событие вызвало резонанс. Волжане возмущены фактом уничтожения достопримечательности - мозаики, созданной художником Геннадием Черноскутовым.

"Возможно ли себе представить, что в мирное время, когда нет ни войны, ни революции, мы по собственной инициативе сами добровольно становимся вандалами и уничтожаем свои же памятники? Уничтожаем там, где просто нужно пригласить профессионалов и найти выход", - написала на своей страничке вдова автора панно Зинаида Черноскутова.

В пресс-службе администрации Волгоградской области пояснили, что панно не являлось объектом культурного наследия и не имело охранного статуса. В помещении, где была мозаика, расположится приемное отделение регионального сосудистого центра. А по санитарным нормам и правилам в медучреждении все стены должны быть гладкие. Ранее непосредственно в этом вестибюле врачебная помощь не оказывалась.

- Чтобы не потерять мозаичное панно безвозвратно, администрация больницы договорилась с подрядчиками о том, чтобы те аккуратно сняли плитку и панно можно было воспроизвести в другом месте. Поэтому все мозаичное покрытие было поделено на сектора, каждый сектор сфотографирован, и только затем начался демонтаж. Учреждение готово передать фотосхему и мозаичный материал для переноса панно, - сказал собеседник "РГ" в администрации.

Руководство больницы приглашало представителей волжской мэрии для решения вопроса о будущем художественной композиции. При условии, что весь материал вывезут за счет городского бюджета, лечебное учреждение готово отдать панно городу.

Из всего этого видно, что действия чиновников здравоохранения в общем-то законны. Но дело ведь не только в букве закона. В молодом городе (летом отпраздновали его 65-летие) не так много достопримечательностей. А созданное Черноскутовым в 1977 году произведение отражает дух прошедшей эпохи. Советская мозаика с каждым годом все более привлекает внимание специалистов. Панно "Люди в белых халатах" выполнено из смальты - цветного непрозрачного стекла, изготовленного по специальным технологиям выплавки, и это достаточно долговечный материал. Панно площадью более 100 квадратных метров хорошо сохранилось. Лишь несколько кусочков отвалились и были утрачены. Эксперты, к которым обращались активисты, подтверждают художественные достоинства панно. Но, увы, только на словах.

Комментарий

Ольга Малкова, заместитель директора музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова:

- Если бы мозаика была в перечне объектов культурного наследия, никто бы ее не трогал. Но обычно охранный статус имеют исторические здания, а не отдельные произведения искусства. Единственный вариант сегодня - сохранить фрагменты, чтобы смонтировать потом где-нибудь заново. Но у нас нет специалистов, которые умели бы работать со стареющим цементом. Ведь все может посыпаться. Мастера есть в Москве и Санкт-Петербурге, но вызывать их будет очень дорого.