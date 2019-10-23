Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых

Супермодель Наталья Водянова с детьми - дочерью Невой и сыновьями Лукасом и Виктором - приехала отдохнуть в Адыгею. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Семья остановилась на базе отдыха в поселке Каменномостский Мостовского района республики. Сообщается, что Наталья с детьми каталась на лошадях в горах и побывала в ущелье Мишоко, где находится одноименный экстрим-парк.

В Адыгее известную семью встретили национальными песнями и танцами.

Наталья Водянова с детьми приехала в Адыгею из Сочи. Там супермодель на ледовой площадке, расположенной в Олимпийском парке, сыграла в керлинг с одной из параолимпийских команд, посетила дачу Сталина, а также и встретилась с новым мэром города-курорта Алексеем Копайгородским.