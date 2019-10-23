Железнодорожная часть Крымского моста выдерживает предельные нагрузки

Новости

Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой 18:57
Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык 18:49
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 18:42
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение 18:31
США депортируют Ахмеда Билалова 18:31
Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке 18:31
Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире 18:25
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа 18:22
В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 19:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Испытано поездом

Железнодорожная часть Крымского моста выдерживает предельные нагрузки
Текст: Илья Изотов (Керчь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Строители и инженеры приступили к одной из финальных и самых ответственных операций перед сдачей в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Начались динамические и статические испытания его основных несущих элементов.
Фото: Илья Изотов/ РГ
На южном берегу Крыма запретят новую жилую застройку

Сначала на мост заехал тяжелый технический железнодорожный состав, состоящий из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем. Их суммарный вес - 2,4 тысячи тонн. Длину состава рассчитали так, что он полностью занял арочное строение в фарватере Керченского пролива.

- Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов - атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, ветровых, волновых и других нагрузок, - рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова. - Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.

В ходе испытаний многочисленные сложные приборы - тензометры, инклинометры и акселерометры - фиксируют состояние опор и пролетных строений. Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят, стоят неподвижно в течение 15 минут.

Пассажирские поезда дальнего следования поедут по Крымскому мосту уже в декабре 2019 года, грузовые - летом 2020 года

После испытания с одним составом движение по параллельным путям моста одновременно начали сразу два поезда со щебенкой. Предварительные выводы специалистов, которые еще не раз будут перепроверены, -железнодорожный мост выдерживает все предельные нагрузки и соответствует проектным параметрам.

Загрузка санаториев Крыма возрастет с запуском поездов по мосту

Но мониторинг конструкций продолжится и во время эксплуатации моста. Например, на автодорожной арке сейчас круглосуточно работают 45 устройств, данные с которых поступают в Центр управления производством моста. И ни разу за 17 месяцев с момента запуска автомобильного движения (с тех пор по нему проехали почти восемь миллионов машин. - Ред.) расчетные параметры напряжений и деформаций не были превышены. Значит, как и было предусмотрено проектом, мост гарантированно прослужит 100 лет.

Сейчас на железнодорожной части моста продолжается монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка, устройство локальных очистных сооружений, строительство зданий службы эксплуатации.

Близится к финалу установка устройств сигнализации, централизации и блокировки. Пассажирские поезда дальнего следования поедут по Крымскому мосту уже в декабре 2019 года, грузовые - летом 2020 года.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года