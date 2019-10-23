Железнодорожная часть Крымского моста выдерживает предельные нагрузки

Строители и инженеры приступили к одной из финальных и самых ответственных операций перед сдачей в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Начались динамические и статические испытания его основных несущих элементов.

Сначала на мост заехал тяжелый технический железнодорожный состав, состоящий из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем. Их суммарный вес - 2,4 тысячи тонн. Длину состава рассчитали так, что он полностью занял арочное строение в фарватере Керченского пролива.

- Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов - атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, ветровых, волновых и других нагрузок, - рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова. - Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.

В ходе испытаний многочисленные сложные приборы - тензометры, инклинометры и акселерометры - фиксируют состояние опор и пролетных строений. Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят, стоят неподвижно в течение 15 минут.

Пассажирские поезда дальнего следования поедут по Крымскому мосту уже в декабре 2019 года, грузовые - летом 2020 года

После испытания с одним составом движение по параллельным путям моста одновременно начали сразу два поезда со щебенкой. Предварительные выводы специалистов, которые еще не раз будут перепроверены, -железнодорожный мост выдерживает все предельные нагрузки и соответствует проектным параметрам.

Но мониторинг конструкций продолжится и во время эксплуатации моста. Например, на автодорожной арке сейчас круглосуточно работают 45 устройств, данные с которых поступают в Центр управления производством моста. И ни разу за 17 месяцев с момента запуска автомобильного движения (с тех пор по нему проехали почти восемь миллионов машин. - Ред.) расчетные параметры напряжений и деформаций не были превышены. Значит, как и было предусмотрено проектом, мост гарантированно прослужит 100 лет.

Сейчас на железнодорожной части моста продолжается монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка, устройство локальных очистных сооружений, строительство зданий службы эксплуатации.

Близится к финалу установка устройств сигнализации, централизации и блокировки. Пассажирские поезда дальнего следования поедут по Крымскому мосту уже в декабре 2019 года, грузовые - летом 2020 года.