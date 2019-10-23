Этим летом житель Санкт-Петербурга Евгений Кутузов отправился в пеший поход в Индию. Стартовал он от памятника Афанасию Никитину в Твери, а через год планирует оказаться у другого памятника русскому первопроходцу - в индийской Ревданде.

Уже не первое такое путешествие у Кутузова. Ранее он протопал от Петербурга до Минеральных Вод. Это была акция в поддержку благотворительного фонда, помогающего детям с ДЦП. Выбрали трех ребятишек: Вадима, Тимура и Настю. Люди охотнее жертвовали на благое дело, когда видели, что кто-то не просто призывает их помочь, но тоже совершает какой-то поступок. Год назад удалось собрать два миллиона рублей, и дети смогли пройти лечение и реабилитацию.

Вот только проблему Тимура решить не удалось: малышу потребовалась новая операция. Поэтому Евгений решил повторить попытку. К его удивлению, нужную сумму удалось собрать за первые 30 дней. Мальчика уже прооперировали в Германии. И что делать дальше, не возвращаться же?

- Возможно, мы объявим сбор денег для другого ребенка, пока не знаю. Я решил продолжать путь, хотя бы потому, что этого никто ранее не делал. И я иду, и у детей появляется шанс сделать свои первые шаги в жизни. Они же всегда в колясках сидели. Это очень вдохновляет. Гораздо больше, чем просто дойти пешком до своей цели, - сказал Евгений, находясь в Волгограде.

Путешествует он за свой счет - в кредит. За прошлый поход он еще должен банку 178 тысяч рублей. Но поддержку оказал Русский информационный центр в Индии, когда узнал об этом походе. Путнику подарили одежду, спальный мешок, палатку и GPS-трекер.

Ночлег - либо в палатке, либо там, где приютят. Например, в Волгограде ему разрешили остановиться на несколько дней в цирке. Во многих местах нельзя разводить костер, поэтому силы подкрепляет сухим пайком. На Нижней Волге индийцы передали тележку с газовой горелкой, чтобы можно было варить лапшу быстрого приготовления и кашу.

- С водой и едой мой рюкзак весит 20 килограммов, поэтому ничего лишнего не беру. В Татарстане вдоль дорог очень мало было магазинов. От жажды спасался яблоками. Иногда дальнобойщики дарят еду. В день прохожу километров 10 - 15. Летом отмахивал по 40, тогда обувь была удобнее. Когда приближался к Волгограду, то совсем стер ноги, даже пришлось обратиться в больницу, - рассказывает Кутузов. - Как-то остановилась машина с чеченцами, предложили подвезти. Я отказался, и они решили, что я опасаюсь их. А когда я объяснил, почему иду пешком, то даже дали немного денег, а потом еще прислали видеопривет через WhatsApp.

Странник идет вдоль федеральных трасс - они проложены с учетом кратчайшего расстояния. Да и удобнее идти по обочине. Правда, страшно, когда огромные фуры на полной скорости проносятся в сантиметрах от тебя. После того как в Ивановской области задержали гаишники, петербуржец держится левой стороны, по правилам.

- Бывает одиноко. Но Афанасию Никитину 550 лет назад было еще тяжелее. У меня-то телефон при себе. Могу позвонить домой, послушать музыку и аудиокниги.

Впереди Астрахань, Калмыкия, Дагестан, Азербайджан, Иран, ОАЭ и, наконец, Индия. Разумеется, морские расстояния, как и его тверскому предшественнику, Кутузову придется преодолевать на корабле. Обратный путь должен быть полегче: пилигрим планирует добраться до Крыма по воздуху, а уже оттуда - привычным способом. Никитин до дома так и не добрался, умерев под Смоленском. У Евгения же другие планы. С такой фамилией можно отступать, но не сдаваться.

Из "Хождения за три моря" Афанасия Никитина

"Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам кричали: "Качма - не бегите!" А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да разграбили, а моя вся поклажа была на том судне. Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до еза. И судно наше большое тут пограбили и четыре человека русских в плен взяли, а нас отпустили голыми головами за море, а назад, вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не подали".