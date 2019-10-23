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23.10.2019 14:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ловит - не ловит

Жители и отдыхающие Стерегущего полгода провели без связи
Текст: Елена Гусакова
Российская газета - Крым № 238(7996)
Владельцы и отдыхающие баз отдыха курортного поселка Стерегущее все лето провели без мобильной связи. Местные жители жалуются на плохую связь не первый год, но на этот раз решение проблемы слишком затянулось.

- Стерегущее встречается в общероссийских рейтингах курортов как одно из самых доступных направлений из-за низкой цены отдыха, - говорит житель села, депутат Госсовета РК Илья Донченко. - На побережье около десяти баз отдыха. Одну из них я раньше возглавлял. И в этом году из-за отсутствия мобильной связи там резко сократилось количество постояльцев. Жители России не могли дозвониться к нам по телефонам, указанным в интернете. В основном у нас карточки МТС (ООО "К-телеком"), сигнал которого перестал доставать до побережья в марте. Второй оператор связи "Крымтелеком" не работал повсеместно с декабря 2018-го до осени нынешнего года. Стационарные телефоны у многих также подключены к "Крымтелекому". К тому же, они есть не у всех.

В Крыму объяснили ограничение скорости мобильного интернета

Чтобы позвонить домой или вызвать экстренные службы, людям приходилось бежать полкилометра в горку, выходить к трассе и там ловить сигнал.

- Постояльцы были в шоке, - рассказывает руководитель проекта "Развитие кемпингов Крыма" Юрий Колдунов. - Проблема со связью не только на побережье, но и в деревне. Я у себя дома поставил усилитель за 38 тысяч рублей, его хватает, чтобы кое-как обеспечить потребности семьи. Сделать это для всех постояльцев очень дорого. У нас 70 номеров, больше 200 палаток и автодомов. На такой усилитель нужно около миллиона рублей.

По словам селян, такие же сложности были и в прошлом году, но тогда их оперативно решили, так как на территории села проходил всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". В этом году об отдыхающих никто не подумал.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью

Начальник отдела экономики администрации Раздольненского района Лариса Мигаль сообщила, что в два расположенных в районе курортных поселка турпоток за год сократился с 7 тысяч до 3,5 тысячи человек.

- Связь - не единственная причина снижения турпотока в районе, но одна из основных, - считает она. - Уменьшение количества отдыхающих сказалось и на смежных отраслях - на торговле, общественном питании. Из-за нерентабельности закрыли автозаправку.

В мининформе РК сообщили, что выясняли этот вопрос у руководства ООО "К-телеком". Новая базовая станция мобильной связи в Стерегущем должна заработать в декабре 2019 года.

Кстати

После жалоб жителей южнобережной Алупки на существенное ухудшение связи решено до 1 ноября вернуть демонтированную базовую станцию "К-телеком" на крышу Дома культуры. Ранее ее убрали из-за реконструкции здания, которая продлится до конца следующего года.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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