Власти и земляки помогли многодетной семье Евтушенко из села Елизаветопольское Карталинского района пережить потерю близких и встать на ноги. В доме, где воспитывалось восемь детей, один за другим умерли родители, и в прошлом году старшая 20-летняя Кристина взяла под опеку младших братьев и сестер.

- Проблемы семьи близко к сердцу приняло множество челябинцев - муниципальные власти, организации, предприятия и просто добрые люди, - сообщили в ГУ МЧС региона, где взяли шефство над детьми.

Оформить опеку оказалось непросто. За детьми более полугода пристально наблюдали соцработники. Проверяли, справляются ли самостоятельно, способна ли Кристина взять на себя заботы о детях, доме и огороде. За это время земляки помогли Евтушенко сделать ремонт, провели воду и канализацию. Сейчас Кристина опекает шестерых несовершеннолетних детей (одному из братьев исполнилось 18 лет, но он живет вместе со всеми. - Прим. ред.). Кто-то ходит в детский сад, другие в школу и техникум. Живут дружно, занимаются домашним хозяйством, хлопочут в огороде.

А недавно руководство Карталинского района, Южно-Степного сельского поселения и спасатели приняли решение установить в их доме автономные дымовые пожарные извещатели. Это нехитрые устройства, которые крепятся на потолок или стену и реагируют на дым, оповещая жильцов громким сигналом. Такие датчики поэтапно появляются в семьях, находящихся под контролем органов соцзащиты, на всей территории области. Они уже спасли не одну жизнь.

- Заодно проверили состояние электропроводки и печного отопления, - пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС Егор Пахомов. - Всем на заметку и в пример: в семье Евтушенко не курят! Но мальчишки остаются мальчишками, поэтому мы еще раз напомнили ребятам правила пожарной безопасности и телефоны экстренных оперативных служб.