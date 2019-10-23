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23.10.2019 09:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За Евтушенко горой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 239(7997)
Власти и земляки помогли многодетной семье Евтушенко из села Елизаветопольское Карталинского района пережить потерю близких и встать на ноги. В доме, где воспитывалось восемь детей, один за другим умерли родители, и в прошлом году старшая 20-летняя Кристина взяла под опеку младших братьев и сестер.

- Проблемы семьи близко к сердцу приняло множество челябинцев - муниципальные власти, организации, предприятия и просто добрые люди, - сообщили в ГУ МЧС региона, где взяли шефство над детьми.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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Оформить опеку оказалось непросто. За детьми более полугода пристально наблюдали соцработники. Проверяли, справляются ли самостоятельно, способна ли Кристина взять на себя заботы о детях, доме и огороде. За это время земляки помогли Евтушенко сделать ремонт, провели воду и канализацию. Сейчас Кристина опекает шестерых несовершеннолетних детей (одному из братьев исполнилось 18 лет, но он живет вместе со всеми. - Прим. ред.). Кто-то ходит в детский сад, другие в школу и техникум. Живут дружно, занимаются домашним хозяйством, хлопочут в огороде.

А недавно руководство Карталинского района, Южно-Степного сельского поселения и спасатели приняли решение установить в их доме автономные дымовые пожарные извещатели. Это нехитрые устройства, которые крепятся на потолок или стену и реагируют на дым, оповещая жильцов громким сигналом. Такие датчики поэтапно появляются в семьях, находящихся под контролем органов соцзащиты, на всей территории области. Они уже спасли не одну жизнь.

- Заодно проверили состояние электропроводки и печного отопления, - пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС Егор Пахомов. - Всем на заметку и в пример: в семье Евтушенко не курят! Но мальчишки остаются мальчишками, поэтому мы еще раз напомнили ребятам правила пожарной безопасности и телефоны экстренных оперативных служб.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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