- Помните фразу персонажа одной из комедий Гайдая? Так вот, наши люди в булочную на такси ездят, иначе не добраться, - сообщили "РГ" жители сел Полетаево-1 и Полетаево-2, уставшие ходить по инстанциям с просьбой пустить к ним хоть какой-нибудь транспорт. Без него до административного центра - "основного" села Полетаево, как его называют местные жители, - одним полетаевцам приходиться идти около 11 километров, другим - шесть. И если летом для дачников пускают маршрутку, то зимой остается только такси, в котором за 10 километров пути требуют 200 рублей.

- А что делать? Видимо, пенсионеры у нас очень богатые - платят по 400 рублей, чтобы в больницу съездить. Есть короткая дорога через лес - четыре километра, но там мост через реку давно сломан. Перейти можно только зимой, да и то с риском для жизни. А протопать по трассе 11 километров кто из стариков в состоянии? - сетует жительница Полетаево-2 Нелли Журавлева.

Летом для дачников пускают маршрутку, а зимой остается такси, в котором за 10 километров требуют 200 рублей

- Школьников, конечно, автобусом возят, - рассказывает Светлана Большакова из Полетаево-1. - Но он по расписанию ходит, и те, кто остается на дополнительные занятия и факультативы, идут пешком вдоль оживленной трассы. А секции, кружки? Мой сын записался было в Дом культуры ходить, а теперь бросил - добираться тяжело!

Автобус до "основного" Полетаево перестал ходить еще лет 12 назад, когда во главу угла власти поставили окупаемость перевозок. А там больница, ДК, школа, магазины. И до Челябинска все добираются только из главного села, где железнодорожная станция и маршрутки.

- Нам говорят, что перевозки нерентабельны, - говорит депутат Полетаевского сельского совета Юлия Кудашева. - Но ради дачников пускают маршрутку, а для местных, в двух селах живет более 400 человек, выходит, невыгодно.

"РГ" обратилась с запросами в администрации сельского поселения, Сосновского района и в правительство региона. Надеемся, выход из тупиковой для полетаевцев ситуации общими усилиями будет найден.