- А что делать? Видимо, пенсионеры у нас очень богатые - платят по 400 рублей, чтобы в больницу съездить. Есть короткая дорога через лес - четыре километра, но там мост через реку давно сломан. Перейти можно только зимой, да и то с риском для жизни. А протопать по трассе 11 километров кто из стариков в состоянии? - сетует жительница Полетаево-2 Нелли Журавлева.
- Школьников, конечно, автобусом возят, - рассказывает Светлана Большакова из Полетаево-1. - Но он по расписанию ходит, и те, кто остается на дополнительные занятия и факультативы, идут пешком вдоль оживленной трассы. А секции, кружки? Мой сын записался было в Дом культуры ходить, а теперь бросил - добираться тяжело!
Автобус до "основного" Полетаево перестал ходить еще лет 12 назад, когда во главу угла власти поставили окупаемость перевозок. А там больница, ДК, школа, магазины. И до Челябинска все добираются только из главного села, где железнодорожная станция и маршрутки.
- Нам говорят, что перевозки нерентабельны, - говорит депутат Полетаевского сельского совета Юлия Кудашева. - Но ради дачников пускают маршрутку, а для местных, в двух селах живет более 400 человек, выходит, невыгодно.
"РГ" обратилась с запросами в администрации сельского поселения, Сосновского района и в правительство региона. Надеемся, выход из тупиковой для полетаевцев ситуации общими усилиями будет найден.