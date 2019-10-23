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23.10.2019 13:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Золотая Маска" познакомил уральцев со "Стилягами"

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург )
Российская Национальная театральная Премия "Золотая маска", в этом году отмечающая свое 25-летие, уже давно стала не только желанной и престижной наградой для любого коллектива, но и настоящим культурным институтом, который выполняет стратегические для театра задачи. А что может быть важнее, чем дать возможность заинтересованному зрителю вживую увидеть лучшие современные постановки театров из разных городов огромной страны?
Фото: Предоставлено фестивалем "Золотая Маска" Фото: Предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
Фото: Предоставлено фестивалем "Золотая Маска"

За это 25-летие фестиваль "Золотая маска" осуществил 120 проектов в 52 городах России, с каждым разом расширяя географию и приобщая к высокому искусству жителей не только городов-миллионников, но и Костомукши, Ижевска, Серова, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Гора раз за разом приходит к Магомету, и мы уже перестали удивляться этому чуду.
В Екатеринбурге прошла премьера спектакля, поставленного по материалам "РГ"

На Урал весной этого года фестиваль приезжал с четырьмя спектаклями ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, и вот в октябре - его долгожданное (билеты на все четыре показа были проданы мгновенно) и триумфальное возвращение с мюзиклом "Стиляги". "Стиляги" - февральская премьера Театра Наций (Москва), и свои "Золотые маски" ему еще предстоит получить, в этом нет сомнения. А вот его режиссер-постановщик Алексей Франдетти, которому критики присвоили не вполне благозвучное, но почетное звание "локомотива российского мюзикла", "Золотыми масками" был награжден дважды.

- Мы привезли четыре фуры, заполненные декорациями, костюмами и сценической техникой. И этот спектакль полностью соответствует бродвейским стандартам, будучи стопроцентно российским мюзиклом, - отметил Алексей Франдетти.

Он рассказал, что историю создания мюзикла считает для себя судьбоносной: более десяти лет назад, еще будучи студентом, он сам принимал участие в кастинге, мечтая участвовать в съемках фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" по повести Юрия Короткова "Буги на костях". Но его не взяли, и он тайком бегал на съемочную площадку, отчаянно завидуя артистам - они были молодые, красивые, яркие.

- И когда художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов предложил мне поставить спектакль "Стиляги", я понял, что звезды сошлись! - говорит Алексей Франдетти.

Причем сошлись в прямом смысле: свой кастинг придирчивый режиссер проводил на протяжении нескольких месяцев, выбирая будущих звезд из тысяч претендентов. В результате была сформирована лучшая молодая труппа жанра мюзикла в Москве на сегодняшний день. Кажется, для этих ребят нет невозможного: великолепный вокал, зажигательные танцы, несколько секунд на создание образа - и в точку. Играть на саксофоне - пожалуйста. Петь, летая под колосниками - легко. Хотя…

Фото: Ирина Полярная
"Золотая Маска" представляет лучшие российские спектакли в 18 городах

- Это страшно. Это больно. Но это классно! - признается исполнительница роли Полины Дарья Авратинская.

Это на самом деле классно! Это редкое счастье для провинциального зрителя, уставшего от деньговыжимательных антреприз - увидеть спектакль такого высочайшего качества, когда все составляющие (актерская игра, выстроенность мизансцен, музыка, костюмы, хореография, бутафория, свет, грим и даже… программка) в отдельности бесспорны и великолепны. И все это великолепие не распадается на блестящие бусины концертных номеров и настойчиво направляет зрителя к главному, к сути спектакля.

Авторы невероятно красочной постановки ведут с нами разговор о вещах, для мюзикла, кажется, неподъемных: о свободе и инакомыслии, о правилах игры и о том, что ждет тех, кто их соблюдает и нарушает. "Стиляги" - редко теперь встречающийся на просторах современного интеллектуального театра спектакль, когда зритель от первого и до последнего мгновения эмоционально вовлечен в действие. Он не просто, сам того не замечая, подпевает и повторяет танцевальные движения - он переживает весь спектр эмоций от бесшабашной радости до ноющей тревоги, липкого страха, убийственного разочарования и тихой надежды. Это страшно. Это больно. Это классно.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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