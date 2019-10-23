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23.10.2019 20:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Едем рожать на Север

На Ямале будут платить по 500 тысяч рублей за третьего и последующих детей
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
По полмиллиона рублей смогут получить ямальские семьи при рождении третьего и всех последующих детей. Такое решение приняли власти региона. На сегодня это самая большая выплата в России.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение любого члена семьи. Конечно, приобрести или построить жилье можно только на Ямале. Кроме того, на региональный маткапитал можно погасить ипотеку, при условии, что жилье находится на территории округа. 500 тысяч будут выплачиваться не только после рождения, но и при усыновлении третьего ребенка и последующих детей. Ну а если роды - третьи по счету и при этом на свет появится тройня, то тогда семья получит полтора миллиона рублей.

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Увеличение маткапитала - лишь одна из мер по поддержке семей на Ямале. "РГ" уже писала о том, что недавно в регионе ввели компенсации отдыха многодетным семьям - из расчета 1400 рублей на человека в сутки. Отдохнуть могут все - будь в семье хоть пятнадцать человек, а место отдыха можно выбрать в любой точке мира. Даже в Париже. Правда, бесплатно понежиться под солнцем можно не больше 21 дня. Компенсируют отдых для того, чтобы семьи смогли выехать за пределы региона. Для ямальцев, живущих в суровых условиях Арктики, отдыхать в теплых краях очень важно. При этом если многодетные семьи выбирают отдых в пределах России, то они могут воспользоваться еще и льготными билетами на самолет. Стоимость авиабилета - 2,5 тысячи рублей в один конец по 28 самым популярным направлениям по всей стране. Это решило давнюю проблему, когда уехать отдыхать в полном составе для ямальских семей считалось непозволительной роскошью. Так, только за билеты на троих детей нужно было выложить 80-90 тысяч рублей, и это не считая цен за путевки и билеты на родителей.

Кстати, с недавних пор на Ямале для семей действует еще один приятный бонус. Каждый новорожденный получает в подарок целый комплект вещей, необходимых ему в первые месяцы жизни. Как шутят местные жители, чтобы малыш мог ни в чем себе не отказывать.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Материнский капитал
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