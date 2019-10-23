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23.10.2019 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале нашли нетипично большое лежбище моржей

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Небывалое по численности стадо моржей заметили в этом году на мысе Харасавэй. Ученые задаются вопросом, что привело этих краснокнижных животных на Ямал и каким будет их дальнейший путь.

Такая популяция - а по примерным подсчетам на побережье Карского моря собралось до тысячи особей - редкость не только для региона, но и для самих ластоногих. "В октябре 2019 года на Ямале побит рекорд одновременного пребывания моржей. Согласно сведениям Красной книги ЯНАО, в ноябре 1986 года в Карском море у полуострова было учтено 384 моржа", - передает информационное агентство "Север-пресс".

Фото: iStock
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В Научно-экспедиционном центре по исследованию морских млекопитающих отмечают: принято считать, что редкий атлантический морж предпочитает такие регионы Российской Арктики, как Печорское море, север Новой Земли и Землю Франца-Иосифа. Что касается Ямала, то традиционно лежбищ здесь нет, только единичные и кратковременные выходы животных на берег. Все изменилось в этом октябре: сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара в городе Лабытнанги сообщили, что на берег вышло несколько сотен животных.

Выехавшие на место ученые подтвердили, что на лежбище отдыхает более тысячи моржей. Причем помимо взрослых животных здесь есть и самки с детенышами разного возраста. Нескольких ластоногих пометили датчиками - они будут работать до шести месяцев, передавать ученым информацию о передвижении стада.

"В настоящее время исследователи затрудняются однозначно определить главную причину формирования столь крупного лежбища, для этого потребуется проведение дополнительных работ", - подчеркнули в НЭЦ "Морские млекопитающие".

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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