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23.10.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале осудили водителя автопоезда, погубившего пять человек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Каслинский городской суд вынес приговор 23-летнему водителю автопоезда из Казахстана, признанному виновником ДТП с пятью погибшими. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии поселения с лишением прав  еще на два с половиной года.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
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- Суд установил, что 29 ноября прошлого года водитель неисправного автопоезда в составе грузового автомобиля VOLVO 420 и прицепа, на 107-м километре автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" проявил преступную неосторожность и потерял контроль за движением транспортного средства, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Ввиду неисправности тягово-сцепного устройства прицепа и превышения допустимой массы автопоезда на 5,54 тонны, произошла отстыковка прицепа, который выехал на встречную полосу и произвел столкновение с тремя автомобилями.

По статье нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, водителю автопоезда грозило до семи лет лишения свободы с лишением прав еще на три года. Однако суд учел совокупность всех обстоятельств ДТП и раскаяние подсудимого.

В пользу семей погибших и потерпевших с него взыскана компенсация морального вреда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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