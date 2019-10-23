Подземный переход на улице Восточной в Екатеринбурге - настоящий торговый оазис. Здесь продают все подряд: джемперы и куртки, очки и книги, аксессуары к мобильникам... Но, похоже, местные торговцы не знают, что могли бы вывести свой бизнес на новый уровень. Буквально в нескольких десятках метрах, возле автостанции, находится центр "Мой бизнес". Здесь бесплатно консультируют желающих открыть и развить свое дело, причем помогают не только добрым словом.

Екатеринбуржец Андрей Гребенщиков занимается доставкой питьевой воды. Сейчас хочет обновить оборудование и уже обращался в несколько лизинговых компаний - увы, неудачно.

- Оснащение, которое меня устраивает, стоит 250 тысяч рублей. Но мне ответили, что меньше 500 тысяч им неинтересно. По совету знакомого пришел в "Мой бизнес". Здесь предложили лизинг с господдержкой, - рассказал предприниматель корреспонденту "РГ".

На площадке центра собраны различные организации: областной фонд поддержки предпринимательства, МФЦ для бизнеса, фонд содействия инновациям и даже представители бизнес-омбудсмена. Появились отделения и в области, но пока о них мало кто знает. Поэтому сегодня важнейшая задача - популяризировать и само предпринимательство, и инфраструктуру его поддержки.

По словам первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, в 2019 году регион получил беспрецедентную сумму на реализацию национального и региональных проектов поддержки предпринимательства - 1,3 миллиарда рублей. Эффект должен быть серьезным.

- Будем смотреть, какие меры востребованы, какие показали наибольшую эффективность. Задача нацпроекта - 25 миллионов человек к 2024 году должны быть заняты в сфере малого и среднего бизнеса. В Свердловской области это 800 тысяч экономически активного населения. Сейчас у нас порядка 640 тысяч человек. Надо серьезно поработать, привлечь в предпринимательскую среду новых людей, молодежь, людей серебряного возраста, - отмечает вице-губернатор.

Популяризация предпринимательства стала одной из главных тем обсуждения на прошедшем в Екатеринбурге Всероссийском форуме XV съезда лидеров "Опоры России".

- В стране меняется социальный ландшафт - она становится предпринимательской, - оптимистично заявил президент "Опоры России" Александр Калинин.

По данным социологов, в России хотят заниматься бизнесом каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. Главные препятствия на этом пути - страх перемен, ожидание неудачи, нехватка средств для старта и проблемы с кредитованием. Государство готово помогать в решении этих вопросов. Что же мешает россиянам обратиться за поддержкой? Наиболее частые ответы: мало информации, нет веры в помощь государства, слишком много документов нужно оформлять…

Однако уже сегодня есть регионы, где сектор МСП растет намного быстрее, чем в других. Например, в Екатеринбурге активно развивается проект "Мама-предприниматель", а в Тюмени, по мнению вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, успеху способствует "СУП" - ежегодный Слет успешных предпринимателей.

- Еще недавно Тюменская область занимала 15 место по инвестклимату в России, а сейчас она в топе. Все благодаря СУПу и Центру развития бизнеса. В регионе создали 15 программ по сопровождению новичков после регистрации, предоставили возможность быстрого роста уже работающим предпринимателям. Очень важно сблизить программы популяризации и акселерации бизнеса, чтобы не было разочарованных, желающих уйти из него, - считает Омаров.

Прямая речь

Вадим Живулин, замминистра экономического развития РФ:

- Главная задача - рассказывать о мерах поддержки бизнеса, которые существуют, ведь перечень их очень широк. Плюс необходимость продвижения имиджа предпринимателя как героя нового времени - человека, который развивается, зарабатывает сам и дает возможность зарабатывать своим работникам.