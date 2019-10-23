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23.10.2019 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Яма чья?

Оказалось сложно найти виновных в повреждении автомобиля
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 240(7998)
Правобережный суд Магнитогорска рассмотрел иск автомобилиста, который, паркуя иномарку возле дома, угодил колесом в яму, подготовленную для установки бордюрного камня. Пострадавший потребовал взыскать ущерб с мэрии и управляющей компании. Однако найти виновного оказалось непросто.

В исковом заявлении горожанин сообщил, что неприятность с ним произошла под Новый год. Volkswagen Touareg попал колесом в незаметную из-за отсутствия освещения рытвину глубиной не менее 40 и шириной около 60 сантиметров, буквально повис на боку и получил серьезные повреждения. В итоге с учетом проведенного ремонта автовладелец попросил взыскать в его пользу 96,8 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области
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Как выяснилось в суде, авария произошла из-за того, что победивший на дорожном аукционе подрядчик ремонт проезжей части так и не закончил: контракт с ним из-за отставания от сроков и низкого качества работ власти расторгли, а ямы остались. И нести за это ответственность обслуживающая придомовую территорию управляющая компания, конечно, не должна.

В качестве соответчиков к суду привлекли муниципальное предприятие "МИС", проводившее аукцион на ремонт улицы, дорожно-строительное управление Магнитогорска и злополучного подрядчика - компанию "Дорремстрой". Однако все эти организации от исполнения требований автовладельца наотрез отказались. Представители "МИС" сообщили, что по заданию мэрии только проводят аукционы. Ответчики из муниципального ДСУ подтвердили, что спорный участок дороги обслуживается ими, но к аварии привело неисполнение контракта подрядчиком, в чем чиновники управления не виноваты. Ну а в "Дорремстрое" пояснили, что сами являются пострадавшей стороной, поскольку фирма лишилась контракта и к тому же в результате попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Выкопанные под бордюрный камень ямы в декабре припорошило снегом, и обнаружить их в сумерках стало невозможно

- После расторжения контракта все работы на этом участке дороги были прекращены. Заметьте, не приостановлены, а именно прекращены. И отвечать за это должны не мы, а заказчики работ, - пояснили дорожники.

Суд установил, что контракт заключен 19 сентября, а уже 31 октября расторгнут по инициативе заказчика. Действительно, с этого момента представители "Дорремстроя" за состояние проезжей части по закону ответственности уже не несут. Именно муниципалитет и его предприятия должны были найти другого исполнителя работ. А на время проведения необходимых конкурсных процедур обеспечить безопасность движения на этом участке проезжей части предупредительными знаками и аншлагами.

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Между тем, как сообщили в суде многочисленные свидетели, включая представителя ГИБДД, аварийного комиссара и местных жителей, ни одного знака на улице установлено не было. Выкопанные под бордюрный камень ямы в декабре припорошило снегом, и обнаружить их, особенно в сумерках, стало невозможно.

О расторжении контракта с дорожниками "МИС" должен был своевременно уведомить мэрию и ДСУ. Однако в управлении такой информации не получили и каких-либо мер для обеспечения безопасности на данном участке дороги не приняли. Вероятно, о неоконченном ремонте попросту забыли до весны, что и привело к дорожному инциденту.

Однако отвечать за причиненный автомобилисту ущерб придется не забывчивым чиновникам "МИС", а именно ДСУ как обслуживающей организации - с нее по решению суда и взысканы все расходы автовладельца на ремонт иномарки.

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