Власти Курганской области пока отказались принимать решение о выделении дополнительной финансовой помощи оказавшемуся в бедственном положении филиалу федерального учреждения "Госсорткомиссия". Между тем сортоиспытательные участки в регионе могут просто закрыться.

В аграрном Зауралье некому, нечем и не на что проводить испытания новых сортов сельхозкультур. Большинство из девяти государственных сортоиспытательных участков (ГСУ) и фитоучасток едва сводят концы с концами, а единственный в восточной зоне области Макушинский ГСУ вот-вот прекратит существование. Как рассказал врио руководителя филиала Госсорткомиссии Сергей Якимов, несколько лет сортоиспытания на этом участке проводились на землях одного сельхозпредприятия благодаря личной поддержке руководителя, однако в прошлом году компания отказалась от сотрудничества. Сортоиспытатели договорились с крестьянско-фермерским хозяйством, но оно специализируется на заготовке кормов и нужного оснащения для опытных работ с зерновыми культурами не имеет. Базовое хозяйство ФГУП "Макушинское" тоже отказалось от опытов, в результате встал вопрос о закрытии участка.

Между тем значение сортоиспытаний трудно переоценить: специалисты получают новые сорта, выведенные селекционерами, и испытывают в реальных условиях, исследуют их хозяйственную полезность, всхожесть, приспособленность к конкретным климатическим условиям и т.д. В Советском Союзе такая работа велась на высшем уровне, до сих пор ее результатами пользуются полеводы.

- В этом году на полях госсортоучастков проведены исследования 40 культур. Так, по основной культуре региона - пшенице яровой мягкой - испытывалось 36 сортов, а также 13 сортов твердой пшеницы, 11 - ячменя, 4 - овса, 91 сорт подсолнечника, 28 - кормовой кукурузы. По овощным культурам испытания прошли более 80 сортов, плодово-ягодным - 157, на фитоучастке проведено 213 сортоопытов, - перечисляет Сергей Якимов. - По результатам испытаний филиал ежегодно издает сборник рекомендаций по подбору сортов для конкретных почвенно-климатических условий Уральского региона.

На сортоучастках катастрофически не хватает специалистов: из-за мизерной зарплаты в 15 тысяч рублей многие нашли более хлебные места

В учреждении признают: проблемы вызваны недостаточным финансированием из федерального бюджета. С 1992 года практически не обновлялась селекционная техника и даже как следует не ремонтировалась. Например, на уборке работает комбайн, выпущенный еще в 1980 году. Его ремонтируют подручными средствами: запчасти дорогие и их очень сложно найти. Новый селекционный комбайн стоит более 9 миллионов рублей, но только для одного ГСУ требуется шесть таких машин - сумма неподъемная. Кроме того, нужны тракторы и полный набор орудий для полноценной работы сортоучастка. Катастрофически не хватает и специалистов: из-за мизерной зарплаты в 15 тысяч рублей многие нашли более хлебные места. Даже трактористов и простых рабочих не могут найти - всю работу на участках выполняют заведующие и оставшиеся агрономы.

Все это, конечно, негативно сказывается на качестве опытных работ. Технология возделывания не отвечает современным требованиям, в результате и аграрии не видят того результата, на который рассчитывают. Урожайность культур на опытных делянах близка к средней по области, а на некоторых госсортучастках - и вовсе на уровне отсталых хозяйств. Авторитет сортоиспытательной службы падает.

Чтобы спасти положение, руководство филиала федерального учреждения обратилось за помощью к региональным властям - в аграрный комитет Курганской облдумы. Как оказалось, регион и так не остается в стороне: по постановлению правительства "О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области" в этом году из областного бюджета базовым хозяйствам, которые сотрудничают с госсортоучастками, были выделены субсидии по ставке 20 тысяч рублей на гектар.

- Оказывать прямую поддержку федеральному учреждению мы не имеем права, - пояснил замгубернатора - директор регионального департамента АПК Владимир Архипов. - Нашли механизм - через базовые хозяйства. Нужно шевелиться самим, плюс наша поддержка. Но пока я не увидел конкретных шагов, которые позволят филиалу выйти из сложной ситуации.

Например, сортоиспытателям предложили заняться коммерческой деятельностью: выводить новые перспективные сорта, размножать и продавать. Как пояснил руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Курганской области Игорь Субботин, в основном такую работу ведет ФГБУ "Госсорткомиссия" в Москве, которая аккумулирует у себя все деньги за проведение испытаний на хозяйственную полезность. Местные структуры могут зарабатывать только на проведении дополнительных сортоиспытаний, но это невозможно на допотопной технике и при отсутствии классных специалистов. Кроме того, по словам эксперта, существует план сортоиспытаний, согласно которому идет финансирование, но он спускается сверху и филиал не может самостоятельно изменить этот документ.

- В регионе семь семеноводческих хозяйств. Вот они и должны непосредственно курировать работу сортоиспытательной сети, - предложил вариант решения проблемы Игорь Субботин.

Такая идея понравилась не всем: мол, у семеноводов и своих забот полно, и деньги не лишние. По мнению курганских аграриев, если у федерального учреждения нет средств на содержание филиала, может быть, логичнее создать аналогичное региональное предприятие? Пока остановились на том, что нужно создать рабочую группу и тщательно изучить вопрос с экономической точки зрения, в частности, эффективность и результаты сортоиспытаний, а уже потом принимать решение. В то же время глава аграрного комитета Владимир Остапенко напомнил об указе президента "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства", где прямо сказано о необходимости поддерживать отечественную науку, чтобы снизить зависимость АПК от импортных семян. Поэтому не стоит откладывать решение проблемы в долгий ящик.