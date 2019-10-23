На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

СвЖД исполнился 141 год

14 октября Свердловской железной дороге исполнился 141 год. На протяжении всей своей истории магистраль выступает точкой опоры и драйвером роста для экономики, соединяет города и судьбы.

Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года. В этот день было открыто регулярное движение поездов от Перми до Екатеринбурга через Нижний Тагил и Камасино (сейчас станция Чусовская). Уральская Горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности с горным рельефом. Дорога имела огромное значение для освоения Сибири и Дальнего Востока, для экономики и обороны страны.

Сегодня СвЖД входит в тройку крупнейших железнодорожных магистралей, по объемам погрузки занимает второе место среди всех железных дорог России. СвЖД ежегодно отправляет 140 миллионов тонн грузов, перевозит более 30 миллионов пассажиров. Годовая инвестиционная программа дороги превышает 30 миллиардов рублей, а у местных предприятий закупается продукции еще на 50. В бюджет ежегодно перечисляется более 20 миллиардов рублей налогов.

На СвЖД реализуются масштабные инфраструктурные проекты, способные дать ощутимый эффект для всей страны. В этом году завершено строительство вторых путей от Тобольска до Сургута. Это позволит обеспечить перевозки сырья и продукции нефте- и газохимических предприятий севера УрФО с учетом роста грузопотоков. Среди других важнейших проектов - Северный широтный ход, развитие направления Соликамск-Пермь, Екатеринбургского железнодорожного узла.

Обновление инфраструктуры пассажирского комплекса ведется с учетом современных требований к комфорту и безопасности, потребностей маломобильных групп населения. В пригородных перевозках все большую популярность набирают скоростные электропоезда "Ласточка". Они связали Екатеринбург прямыми маршрутами с семью городами области (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушва, Шаля, Кузино, Талица, Серов), с прошлого года курсируют в Пермском крае.

Новые скорости и маршруты, современные вагоны и сервисы - вот те ориентиры, на которые делает ставку Свердловская магистраль.

Когда погода нелетная

В начале месяца Екатеринбург столкнулся с последствиями нештатной ситуации в Кольцово: аэропорт после аварийной посадки военно-транспортного самолета практически весь день (10 октября) не принимал и не отправлял рейсы. Не смогли прилететь на собственный концерт даже артисты легендарной группы Smokie.

Ситуаций, когда из-за технического или погодного форс-мажора срывается график движения, избежать невозможно. В любой отрасли. Как в этом случае предупредить пассажиров и минимизировать для них возможные неприятности? О практике и механизмах, которые используют железнодорожники, журналисты узнали в пресс-службе Свердловской магистрали.

Коллеги рассказали, что в России к соблюдению графика движения поездов относятся очень строго. Тем не менее полностью избежать опозданий невозможно: чем сложнее технологическая система, тем больше узлов и элементов завязано на достижение результата. Риски в принципе не могут быть нулевыми. А еще и погода иногда ведет себя "не по-партнерски". В РЖД все это понимают, поэтому с начала года ввели услугу СМС-информирования о возможных задержках и изменениях графика в случае чрезвычайных ситуаций.

Как это работает? При оформлении проездных документов на поезда дальнего следования у пассажиров есть возможность оставить номер своего мобильного телефона - для оповещений. В случае форс-мажора на него будут приходить бесплатные СМС об изменениях графика движения поезда, на который куплен билет. Номер телефона необходимо указывать при каждом оформлении билета в кассе или на сайте ОАО "РЖД".

Тем, кто использует мобильное приложение "РЖД Пассажирам", необходимо перейти в раздел "Мои пассажиры", выбрать пункт "Контакт" и указать номер телефона там. Информация будет использоваться при каждой покупке билета автоматически.

В пресс-службе отметили, что сервис СМС-уведомлений введен по просьбам пассажиров. Он позволил оптимизировать информирование в нештатных ситуациях и сделать его более адресным. Услуга бесплатна, а информация о номерах телефонов никогда не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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