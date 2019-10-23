В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек

В поселке Роза Челябинской области выясняют обстоятельства гибели пяти человек, тела которых обнаружены сегодня в одном из домов частного сектора. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления СК региона, сообщили в среду в следственном ведомстве.

- Сегодня утром в одном из частных домов поселка Роза в городе Коркино обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты аппарата следственного управления региона.