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23.10.2019 11:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тюменцы подали более двух тысяч заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"

Текст: Екатерина Призова
Жители Тюменской области подали 2309 заявок на участие в конкурсе "Лидеры России-2020". На встрече с финалистами, победителями и участниками губернатор Александр Моор с уверенностью заявил: молодые управленцы достойно представят регион на всероссийском уровне.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Всего с начала старта заявочной кампании более 150 тысяч жителей всех регионов страны изъявили желание попробовать свои силы в состязании.

"Многие использовали этот конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста. Все компании, которые думают о своем развитии, и регионы России так или иначе конкурируют за талантливых управленцев, проводят свои конкурсы", - отметил глава Тюменской области.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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За конкурсом и его участниками пристально следят власти и бизнес-структуры: это прекрасный шанс подобрать интересные перспективные кадры, людей, готовых менять страну к лучшему.

Среди победителей прошлых конкурсов уже есть представители Тюменской области. Например, Максим Скворцов, который возглавил агропромышленную лизинговую компанию. "Очень полезными оказались отчеты экспертов, которые мы получали после каждого этапа: это был полновесный разбор ошибок и преимуществ с набором рекомендаций вплоть до списка деловой литературы, которую стоит почитать, - рассказал он после победы. - Я приобрел новых единомышленников и друзей, здесь формируется целое сообщество интересных и опытных людей".

Напомним, проект "Лидеры России" в этом году дополнили три направления - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология". Заявочная кампания продлится до 27 октября включительно.

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