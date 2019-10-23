Премией правительства РФ за разработку инновационного биопрепарата награжден коллектив ученых, в числе которых доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Анна Кривоногова.

- Средство позволяет защитить животных от агрессивного влияния внешней среды. Тяжелые металлы, радионуклиды, органические загрязнители нередко присутствуют как в кормах, так и на территории, где расположено сельхозпредприятие. В итоге это негативно сказывается на качестве выпускаемой продукции. С помощью нашего препарата мясо, яйца, молоко очищаются от токсинов и попадают на стол потребителя экологически чистыми, - пояснила корреспонденту "РГ" суть новации Анна Кривоногова.

Она проводила работу вместе с коллегами из Всероссийского НИИ птицеводства РАН (Сергиев Посад) и представителями крупного предприятия по производству биопрепаратов и сотрудниками Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Как рассказывают исследователи, их средство - не таблетка-сорбент от всех токсинов (заставить два миллиона куриц или стадо коров ежедневно глотать таблетки по определению невозможно), а биодобавка в корм. Ее доза корректируется в зависимости от территории, где расположено агропредприятие, и диагностики состояния стада.

Теперь, говорят ученые, очень важно убедить сельхозпроизводителей, что применение новинки позволит не только повысить качество продукции, но и скажется на эффективности работы предприятия.

- Снижается стоимость лечения, минимизируется использование антибиотиков. В итоге - здоровое стадо и, как следствие, рост экономической эффективности хозяйства, - пояснили в пресс-службе УрГАУ.

Кстати

Всего в 2019 году за премии правительства РФ в области науки и техники боролись авторы 74 работ. В итоге лауреатами стали пять коллективов из Чеченской Республики, Приморского края, Московской, Свердловской и Томской областей.