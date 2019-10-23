Эта проблема, возникшая у бизнеса с принятием 115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием денежных средств, в нынешнем году не теряет актуальности, хотя от представителей Банка России мы слышим, что ее острота снижается. По данным мегарегулятора, только в первые полгода после введения механизма реабилитации в апреле 2018-го свои счета удалось разблокировать 17 тысячам физлиц и ИП. Это так называемая реабилитация первого уровня, когда банк сам рассматривает заявление держателя счета. В случае отказа он имеет право обратиться в межведомственную комиссию ЦБ и Росфинмониторинга. В прошлом году до нее дошло 1650 обращений. В итоге в 55 процентах случаев эксперты встали на сторону банков, в 45-ти - на сторону клиентов. Комиссия рассматривает все факты в совокупности: чем понятнее объяснена экономическая природа сделки, тем выше шансы, что дело решат в пользу предпринимателя. При подготовке документов на реабилитацию можно воспользоваться методичкой, где простыми словами объясняется вся терминология. Она размещена на сайтах Банка России, "Опоры России", ТПП РФ.
- Цифры скорее радуют: они говорят о том, что банки стали более внимательно относиться к обязанности контролировать, насколько добросовестно ведет себя клиент при проведении транзакций. Смысл реабилитации в том, чтобы помочь тем, кто считает, что финансовая организация перестаралась. Предприниматели, уверенные в своей правоте и считающие себя пострадавшими, могут и должны ею пользоваться. Возможен и другой путь защиты - через суд, хотя он длиннее, - комментирует статистику Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Важно обратить внимание на то, что причины приостановки операций по счету могут быть разными. Весной 2019 года "Опора России" провела исследование, в ходе которого выяснилось, что непосредственно к 115-ФЗ относится чуть более десяти процентов всех блокировок. А свыше половины происходит из-за неуплаты налогов, несвоевременной подачи декларации и т.п. Это нельзя урегулировать через механизм реабилитации.
А вот у практикующих юристов несколько иной взгляд на ситуацию.
- К нам клиенты обращаются, когда с банком не удалось договориться. И даже после того, как суд признает недействительным отказ в проведении платежного поручения, финансовая организация не отправляет уведомление в ЦБ о том, что оснований для нахождения клиента в "черном списке" больше нет. Приходится снова идти в суд. Поэтому говорить об уменьшении числа подобных споров рано, - констатирует руководитель юридического агентства из Екатеринбурга Светлана Корабель. - 30 марта 2018 года в 115-ФЗ внесли изменения: до этого момента банки не обязаны были сообщать клиентам причины отказа в обслуживании. Теперь законодатель обязал их делать это, но практика показывает, что не все следуют правилу. Зачастую истинную причину отказа можно узнать только в суде.
Предприниматели, наученные горьким опытом, диверсифицируют риски и открывают счета сразу в нескольких финансовых организациях. Но нет никакой гарантии, что, получив информацию из ЦБ о том, что предприятию ограничены транзакции в одном банке, ему не блокируют операции в других. Всем пользователям банковской системы надо быть готовыми в любой момент дать четкий ответ на вопрос: "Откуда деньги?"
Банки, брокеры и страховые компании обратились в Банк России с предложением убрать из законодательства 27 норм, которые мешают развитию финансового рынка. Многие из них связаны со 115-ФЗ. В частности, предлагается установить минимальную сумму транзакции, при которой можно не уточнять, кто получает выгоду от операции. Допустим, клиент оплачивает учебу ребенка или коммунальные платежи за родню. Также из-под действия 115-ФЗ хотят вывести инвестиционных советников. Сейчас они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании, хотя на самом деле они сделок не проводят.