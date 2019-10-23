С января по август 2019 года потребители финансовых услуг в УрФО пожаловались в Банк России 14 100 раз. В том числе более пяти тысяч обращений поступило из Свердловской области, из них на микрофинансовые организации - 2000, на банки - 3300. Свыше половины жалоб касалось блокировки расчетных счетов.

Эта проблема, возникшая у бизнеса с принятием 115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием денежных средств, в нынешнем году не теряет актуальности, хотя от представителей Банка России мы слышим, что ее острота снижается. По данным мегарегулятора, только в первые полгода после введения механизма реабилитации в апреле 2018-го свои счета удалось разблокировать 17 тысячам физлиц и ИП. Это так называемая реабилитация первого уровня, когда банк сам рассматривает заявление держателя счета. В случае отказа он имеет право обратиться в межведомственную комиссию ЦБ и Росфинмониторинга. В прошлом году до нее дошло 1650 обращений. В итоге в 55 процентах случаев эксперты встали на сторону банков, в 45-ти - на сторону клиентов. Комиссия рассматривает все факты в совокупности: чем понятнее объяснена экономическая природа сделки, тем выше шансы, что дело решат в пользу предпринимателя. При подготовке документов на реабилитацию можно воспользоваться методичкой, где простыми словами объясняется вся терминология. Она размещена на сайтах Банка России, "Опоры России", ТПП РФ.

Чем понятнее объяснена экономическая природа сделки, тем выше шансы, что дело решат в пользу предпринимателя

- Цифры скорее радуют: они говорят о том, что банки стали более внимательно относиться к обязанности контролировать, насколько добросовестно ведет себя клиент при проведении транзакций. Смысл реабилитации в том, чтобы помочь тем, кто считает, что финансовая организация перестаралась. Предприниматели, уверенные в своей правоте и считающие себя пострадавшими, могут и должны ею пользоваться. Возможен и другой путь защиты - через суд, хотя он длиннее, - комментирует статистику Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Важно обратить внимание на то, что причины приостановки операций по счету могут быть разными. Весной 2019 года "Опора России" провела исследование, в ходе которого выяснилось, что непосредственно к 115-ФЗ относится чуть более десяти процентов всех блокировок. А свыше половины происходит из-за неуплаты налогов, несвоевременной подачи декларации и т.п. Это нельзя урегулировать через механизм реабилитации.

А вот у практикующих юристов несколько иной взгляд на ситуацию.

- К нам клиенты обращаются, когда с банком не удалось договориться. И даже после того, как суд признает недействительным отказ в проведении платежного поручения, финансовая организация не отправляет уведомление в ЦБ о том, что оснований для нахождения клиента в "черном списке" больше нет. Приходится снова идти в суд. Поэтому говорить об уменьшении числа подобных споров рано, - констатирует руководитель юридического агентства из Екатеринбурга Светлана Корабель. - 30 марта 2018 года в 115-ФЗ внесли изменения: до этого момента банки не обязаны были сообщать клиентам причины отказа в обслуживании. Теперь законодатель обязал их делать это, но практика показывает, что не все следуют правилу. Зачастую истинную причину отказа можно узнать только в суде.

Предприниматели, наученные горьким опытом, диверсифицируют риски и открывают счета сразу в нескольких финансовых организациях. Но нет никакой гарантии, что, получив информацию из ЦБ о том, что предприятию ограничены транзакции в одном банке, ему не блокируют операции в других. Всем пользователям банковской системы надо быть готовыми в любой момент дать четкий ответ на вопрос: "Откуда деньги?"

Тем временем

Банки, брокеры и страховые компании обратились в Банк России с предложением убрать из законодательства 27 норм, которые мешают развитию финансового рынка. Многие из них связаны со 115-ФЗ. В частности, предлагается установить минимальную сумму транзакции, при которой можно не уточнять, кто получает выгоду от операции. Допустим, клиент оплачивает учебу ребенка или коммунальные платежи за родню. Также из-под действия 115-ФЗ хотят вывести инвестиционных советников. Сейчас они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании, хотя на самом деле они сделок не проводят.