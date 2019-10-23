Минприроды РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, предусматривающие передачу всех полномочий по лесоустройству с регионального на федеральный уровень. Сегодня Федерация выполняет всего две функции из пяти.

Лесоустройство - это комплекс работ по оценке и учету лесов, а также организации их использования, охраны, защиты и воспроизводства. В УрФО леса занимают более 112 миллионов гектаров, запас древесины - более восьми миллиардов кубометров. Ценный ресурс требует учета, без него невозможно планировать инвестиции в отрасль. Между тем всего на 55,9 процента земель лесфонда имеются лесоустроительные материалы свежее десяти лет. Хуже всего ситуация в Свердловской области: при площади лесов чуть более 15 миллионов гектаров актуальные данные имеются только для 18 процентов.

- До принятия Лесного кодекса в 2006 году стоимость лесоустроительных работ рассчитывалась по твердому прейскуранту. Сегодня она формируется на аукционах. На практике мы сталкиваемся с неоднозначными вещами, когда победителем торгов становится ИП, основной вид деятельности которого - розничная торговля, или кондитерская фабрика. Раньше план лесоустроительных работ составлялся на всю Россию, сейчас нет. Арендаторы заниматься этим, согласно Лесному кодексу, не обязаны, но в некоторых подзаконных актах им дается право выполнять таксацию (оценку объема срубленных и растущих деревьев, запаса насаждений. - Прим. ред.), - описывает последствия децентрализации системы начальник управления лесоустройства, лесного планирования и проектирования Рослесинфорга Михаил Тюков.

К чему это привело? По данным Рослесинфорга, объемы лесоустройства в стране упали в два раза, актуальность материалов - в пять раз. Работы выполняются либо не полностью, либо лишь эпизодически. Регион проводит таксацию, но разделить защитные и резервные леса не может - это в полномочиях Рослесхоза. Согласование результатов затягивается на 3-7 лет. Так, в Тюмени данные 2014 года смогли внести в реестр только в 2018-м. Получается, что деньги на лесоустройство потрачены, а ресурсы не попали в экономический оборот.

- Одна из проблем заключается в том, что у лесоустроительных работ нет единого исполнителя. На рынке много ООО, которые порой не имеют нужного оснащения и квалифицированных кадров. Главный критерий победы на торгах - цена, - говорит заместитель начальника отдела контроля ведения государственного лесного реестра и земельных отношений департамента лесного хозяйства по УрФО Константин Гаврищук. - В то же время законодательно предусмотрено, что вместо аукционов можно проводить конкурсы, на которых предъявляются определенные требования к участникам. Но госорганы этим почему-то не пользуются.

К примеру, Средний Урал за последние пять лет получил более 97 миллионов рублей на лесоустройство из федерального бюджета. Было заключено три госконтракта, однако работы выполнены так, что ведомство просто не смогло их принять.

Победителем торгов на проведение лесоустроительных работ может стать ИП, основной вид деятельности которого - розничная торговля, или кондитерская фабрика

- Комиссия постоянно выезжала на проверки. Первое впечатление: только треть людей, занимающихся таксацией, понимает свои задачи, владеет терминологией. Там были картографы, геодезисты, с лесом они не связаны, - пояснил Владимир Бережнов, заместитель директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

По мнению чиновника, для таксаторов, определяющих судьбу конкретного участка, нужно сформулировать квалификационные требования по аналогии с кадастровыми инженерами. Как известно, в этой профессии надо проходить аттестацию, за ошибки могут лишить сертификата. Для таксаторов ничего подобного нет. И кадры такие в дефиците. Ежегодно Уральский лесотехнический университет выпускает молодых специалистов, но в отрасль они не приходят: зарплаты низкие, престиж профессии тоже.

Рослесинфорг предлагает выходить из положения за счет автоматизированной дешифровки снимков из космоса. С одной стороны, это повысит актуальность базы, с другой - снизит сроки полевых работ с 3-5 месяцев до одного. Зачастую именно необходимость проводить много времени в полевых условиях отталкивает молодежь от профессии. Конечно, все ресурсы по такой технологии описать невозможно, например, земли первого разряда (водоохранные, защитные леса) все равно придется обходить ногами, но хоть какое-то спасение при кадровом голоде.

Основная часть мероприятий по лесоустройству и таксации сейчас проводится за счет арендаторов. Так, в Челябинской области они финансируют 87 процентов всех работ. Но предприниматели вольны заключать договоры с кем хотят и далеко не всегда заинтересованы в объективной информации. Департамент лесного хозяйства по УрФО в ходе проверок регулярно выявляет нарушения при таксации. Из систематических - изменение границ и нумерации кварталов, несоответствие данных фактическому состоянию насаждений, неправильное оформление лесоустроительной документации. Бизнес возражает: да мы бы были рады, если бы государство взяло эту обузу на себя, невозможно развивать производство по базе 1993 года! С учетом того, что законопроект предусматривает передачу полномочий на федеральный уровень только по незакрепленным участкам, то есть неарендованным, эту коллизию быстро не разрешить.

- Площадь лесов в аренде сегодня составляет 250 миллионов гектаров, из них 168 миллионов выделено под заготовку древесины. Этот показатель можно увеличить до 460 миллионов за счет территорий, которые потенциально интересны инвесторам. Вопрос в отсутствии единой информационной системы, где лесоустроительные материалы размещаются открыто. Хотя в электронном виде они создаются с 1999 года, - рассуждает Михаил Тюков. - Без публичных данных, интерактивной карты мы не сможем привлечь в отрасль деньги. Да, придется преодолеть режимность некоторой информации посредством абонентской платы и доступа через "Личный кабинет", но необходимость в таком ресурсе назрела.