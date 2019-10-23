В Беларуси побывали главы трех российских регионов

Октябрь выдался урожайным на визиты в Минск гостей из российских регионов: совсем недавно здесь побывали делегации из Екатеринбурга, Новгородской и Костромской областей.

- Мы рассматриваем развитие сотрудничества с российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений, - отметил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На Урале хорошо знают белорусские товары: продукты питания, холодильники, автобусы, карьерные самосвалы. В обратном направлении идут турбины и металлы. Пора перейти к промышленной кооперации и поднять взаимный товарооборот до 600 млн долларов, предложил гостю Александр Лукашенко.

Как этого достичь? Об этом шел разговор на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области, на встрече губернатора с Премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Тепло и по-деловому прошла встреча Президента Беларуси с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Соседи приехали договориться о поставках сельхозтехники, привлечении в регион белорусских дорожных и строительных организаций.

- Новгородские аграрии делают выбор самостоятельно. Так вот, более половины сельхозтехники у нас - белорусская, - отметил Андрей Никитин. Новгородская область заинтересована также в развитии сотрудничества в строительстве и машиностроении. Состоялись встречи гостей с руководителями соответствующих белорусских предприятий и министерств.

А делегация Костромской области во главе с заместителем губернатора Юрием Маковым посетила Минский автозавод, ОАО "Амкодор", "Белкоммунмаш". Предварительные итоги переговоров о поставках белорусской техники были подведены на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области, прошедшем на площадке Министерства информации Беларуси.

- Мы встречаемся в таком формате, когда можно говорить о конкретных инициативах, - подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич. - С Костромской областью давно сложились достаточно добрые и теплые отношения. Ваш визит придает им новый импульс.

- Мы намечаем резко ускорить дорожное строительство, доведя его до 150-200 километров в год, - рассказал Юрий Маков. - Поэтому готовы закупить до 90 белорусских самосвалов, грейдеров, экскаваторов. Приглашаем к участию в тендерах по строительству социальных объектов.