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23.10.2019 19:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проморгал яму

Инспектора осудили за смерть ребенка
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
В Екатеринбурге суд признал квартального инспектора, контролирующего порядок и чистоту на улицах города, виновным в смерти 10-летнего мальчика. Ребенок случайно упал в открытую заброшенную выгребную яму. Как доказало следствие, трагедия произошла из-за "ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей".

ЧП произошло в поселке Садовой, что на окраине Екатеринбурга. Школьника, ушедшего гулять после уроков, хватились вечером. Полиция и добровольцы начали поиски. Почти полсуток они прочесывали окрестности, пока не обнаружили тело мальчика в залитой стоками яме. Как определила судмедэкспертиза, ребенок "погиб от общего переохлаждения организма".

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Ранее виновными в подобных происшествиях признавались владельцы инженерных сетей, не позаботившиеся о безопасности объектов. В Садовом же оперативники пошли другим путем: начали проверку со служб благоустройства. И тут выяснилось, что за десять дней до трагедии екатеринбургский квартальный инспектор Николай Нырковский провел обход территории поселка как раз в поисках подземных ловушек. Он обнаружил 15 открытых люков колодцев инженерных сетей. Видел он и ставшую роковой для мальчика выгребную яму. Даже зафиксировал, что находится она буквально в 20 метрах от двух многоквартирных жилых домов. И на том успокоился...

В итоге за бездействие и игнорирование должностных обязанностей 60-летний квартальный инспектор признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен судом к двум годам ограничения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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