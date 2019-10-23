Вслед за Челябинском войну киоскам объявили во втором по величине городе области. Власти Магнитогорска, ранее уже прославившиеся беспрецедентной борьбой с красно-белыми фасадами известной сети алкомаркетов, теперь взялись за внешний облик нестационарных торговых объектов (НТО). В первую очередь за киоски "Роспечати", которые на свою беду исторически "одеты" в красно-белые цвета.

Киоск на улице Строителей,41 в Магнитогорске недавно реконструирован, но теперь находится под угрозой сноса. Фото: Пресс-служба "Роспечати"

- Нам предложили провести реконструкцию объектов в соответствии с требованиями к их внешнему виду, прежде всего поменять окраску на менее броские серо-бежевые тона, - сообщил "РГ" гендиректор "Роспечати" Константин Федоринин. - Понятно, что это потребовало серьезных затрат, и мы обратились к администрации города с просьбой отсрочить реконструкцию, приложили график, по которому 44 киоска периодики обретут новый вид с мая этого года по декабрь следующего. Власти этот график согласовали. Однако на один из объектов уже пришло уведомление о демонтаже в добровольном порядке.

Интересно, что объект, который предписывается снести, уже реконструирован, сменил расцветку на бежевую. И теперь вполне отвечает требованиям "Положения о соответствии архитектурному и художественному облику города". Чиновников об этом уведомили 17 октября. Однако дамоклов меч над киоском уже навис и отыгрывать назад власти не стали. И теперь в "Роспечати" опасаются, что та же судьба ждет остальные киоски в Магнитогорске, где из-за финансовых трудностей реконструируют пока только 10 объектов.

В ответ на официальный запрос "РГ" в мэрии сообщили, что согласно пункту 4.3.16 типового договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города их владельцы обязаны в течение восьми месяцев со дня заключения договора привести внешний вид НТО в соответствие требованиям. Договоры с "Роспечатью" подписаны на этих условиях. И правовых оснований для их изменения у мэрии нет.

Как удалось выяснить "РГ", договор на размещение киоска "Роспечати" на улице Строителей, 41 заключен 22 октября прошлого года. Уведомление о проведенной реконструкции в мэрию направлено с опозданием, а значит, формальные основания для расторжения договора у нее есть.

Продавцов периодики продолжают теснить и в Челябинске: там решено проводить ярмарки на оживленных перекрестках, где расположено 26 киосков

Но позвольте, зачем же тогда давали отсрочку? В "Роспечати" показывают письмо за подписью замглавы города по имущественным вопросам от 11 апреля, в котором сообщается, что представленный "Роспечатью" график реконструкции киосков согласован. В нем же мэрия просит рассмотреть возможность демонтажа двух киосков в связи с работами по благоустройству общественных территорий, другими словами, ценой двух объектов предлагает сохранить остальные.

- Сегодня обеспеченность Магнитогорска киосками распространения печатной продукции далека от норматива - на 15 тысяч жителей приходится всего один, - посетовал Федоринин. - Нас продолжают теснить и в Челябинске: там принято решение об организации ярмарок на 15 оживленных перекрестках города, где сегодня расположены 16 объектов "Роспечати" и еще 10 киосков сети "Вечерний Челябинск". Ситуация тревожная, и мы очень надеемся на конструктивный диалог с властями.

Странно, что все это происходит, когда федеральный центр дал регионам задание "провести анализ мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер…". Соответствующее поручение по итогам встречи с руководителями печатных СМИ 25 сентября дал глава государства, оно опубликовано на сайте Кремля.

В минэкономразвития Челябинской области подтвердили, что уже собирают информацию о количестве киосков периодики в городах и весях региона. Однако пока актуализированных цифр нет. По данным на декабрь 2016 года, норматив обеспеченности населения области объектами по продаже печатной продукции составлял 1,4 киоска на 10 тысяч населения (в Магнитогорске - 1,2).

По информации магнитогорского управления экономики и инвестиций, в городе функционирует 58 НТО, реализующих печатную продукцию. И этого, по мнению чиновников, вполне достаточно, поскольку установленный для города норматив превышен и сегодня соответствует среднему значению по области - 1,4. На вопрос, что делается для развития сети распространения периодической печати, в мэрии Магнитогорска на момент подготовки публикации ответа дать не смогли.