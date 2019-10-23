Росстандарт и Роскачество подвели итоги проверок дизельного топлива на 72-х АЗС Среднего Урала (это четверть от их общего количества в регионе). Нарушения выявили лишь у мелких частных продавцов, помимо которых в выборке участвовали 35 сетевых автозаправок.

- С одной стороны, проблемы с дизелем более масштабны, чем с бензином. С другой - независимые АЗС, не входящие в сетевые организации, более склонны к нарушениям, их система контроля качества и выбранная ими бизнес-модель не обеспечивают исключение суррогата из продажи, - пояснил Алексей Кулешов, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Эксперты проверяли и саму солярку, и документы на топливо: на 19 заправках предъявили устаревшие паспорта качества, а некоторые частные продавцы прикрывались паспортами сетевых производителей.

Исследование показало: взаимосвязи между качеством и ценой нет

Лабораторные исследования проводились в Свердловской и Ленинградской областях. В результате образцы, взятые на 26-ти АЗС, проверку не прошли, притом большая часть из них "отличилась" сразу по нескольким показателям. Например, несоответствие температуры вспышки в закрытом тигле выявили у 18-ти АЗС. Этот показатель говорит о том, что в дизельном топливе имеются другие горючие примеси. На 17 заправках обнаружили значительно превышающую норматив долю серы, неудовлетворительными оказались и показатели по фракционному составу и цетановому числу.

Интересно, что исследование показало: взаимосвязи между качеством и ценой нет, а вот отсутствие паспорта качества - показатель, который должен насторожить автолюбителя: свыше половины заправщиков, у кого такие документы были просрочены или отсутствовали, торговали некачественным топливом.

Выводы следующие: эксперты рекомендуют заправлять железного коня только на сетевых заправочных станциях, а если возникли хоть малейшие подозрения, требовать у персонала АЗС пробник, чтобы в случае поломки авто подтвердить происхождение суррогата. Иначе доказать вину заправщика практически невозможно.

- Придется делать экспертизу и обращаться в Росстандарт. Причем если водитель покинул АЗС, на которой ему продали некачественный бензин, то процедура станет сложнее, ведь придется доказывать еще и то, что топливо, вызвавшее поломку, было куплено именно там. Для этого потребуется дополнительная экспертиза - на наличие в дизтопливе различных примесей и добавок. Проще сделать ремонт автомобиля, - предупреждает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Нарушителями же, выявленными в регионе, теперь займется Росстандарт. К ним будут применены административные санкции, в том числе оборотные штрафы, зависящие от выручки компании.

Подробности

Процесс отбора образцов выглядит так. Специалисты Роскачества приезжают на АЗС под видом обычных клиентов и просят налить дизель в специальную опломбированную канистру. Затем эксперты "раскрывают карты" - представляются и проверяют документы на топливо. Далее топливо из канистры разливают в особые бутылки, которые также опломбированы. Одна из них остается проверяемому: если тот усомнится в чистоте результатов, он сможет провести независимую экспертизу.