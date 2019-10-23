В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала

В Туринске Свердловской области девочка-подросток ушла в школу и исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О пропаже 14-летней школьницы в правоохранительные органы сообщили 21 октября. Раньше девочка из дома не сбегала. Поводов, чтобы куда-то уйти надолго и не сказать об этом родителям, у нее не было. С учетом этих фактов Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"Утром 21 октября она ушла в школу, после чего данных о ее местонахождении нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи вместе с полицейскими и волонтерами ищут подростка. В Туринск выехали криминалисты. На данный момент правоохранители осмотрели дом пропавшей, берег реки Тура, где, по предварительным данным, могла находиться девочка. Допрашивают родственников, знакомых и одноклассников школьницы.