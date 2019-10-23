Новости

На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти" 10:22
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике 10:22
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала 10:18
Томича осудили за жестокое обращение с котом 10:15
В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец 10:15
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 10:13
Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце" 10:00
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма 09:45
Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления 09:41
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым 09:41
В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек 09:40
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча 09:32
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе 09:30
Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 09:25
Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете 09:14
Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
На Сахалине пожар в двухэтажке создал угрозу соседним домам 08:27
В Сети попытались продать камчатскую икру от предприятий-фантомов 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Туринске Свердловской области девочка-подросток ушла в школу и исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
В Сургуте попросили обеспечить детям безопасную дорогу в школу

О пропаже 14-летней школьницы в правоохранительные органы сообщили 21 октября. Раньше девочка из дома не сбегала. Поводов, чтобы куда-то уйти надолго и не сказать об этом родителям, у нее не было. С учетом этих фактов Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"Утром 21 октября она ушла в школу, после чего данных о ее местонахождении нет", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи вместе с полицейскими и волонтерами ищут подростка. В Туринск выехали криминалисты. На данный момент правоохранители осмотрели дом пропавшей, берег реки Тура, где, по предварительным данным, могла находиться девочка. Допрашивают родственников, знакомых и одноклассников школьницы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой