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23.10.2019 16:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда уехал клуб

Клиентка через суд заставила фитнес-центр вернуть деньги за абонемент
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 240(7998)
Жительница Екатеринбурга решила улучшить фигуру, поднять мышечный тонус и купила годовой абонемент в фитнес-клуб. Отдала 18 с лишним тысяч рублей. Однако спустя почти три месяца Анне пришлось посвятить массу времени уже не упражнениям, а судебным тяжбам.

Договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг был заключен с января 2019 года и предполагал занятия в фитнес-клубе на улице 8 Марта, 194. Но в марте владелица центра сообщила клиентке о смене площадки. Добираться по новому адресу Анне стало неудобно - ездить приходилось с пересадкой. Она решила расторгнуть договор, но ее заявление о возврате денег осталось без ответа. И тогда екатеринбурженка нашла адрес консультационного пункта для потребителей.

Фото: iStock
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- Требования были справедливые и соответствовали ст. 32 Федерального закона "О защите прав потребителей". После отказа индивидуального предпринимателя вернуть деньги за не оказанные в полном объеме услуги оставалось только подать на него в суд. Что и помогли сделать юристы пункта, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

Мировой судья Ленинского районного суда принял решение взыскать с ИП более 27 тысяч рублей (с учетом неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов). К процессу уже подключились судебные приставы.

Между тем в отзывах на проштрафившуюся оздоровительную компанию можно встретить истории с другим финалом - более мрачным. Например, лечащий врач одной немолодой клиентки запретил ей заниматься в клубе. Ее дочь написала заявление, приложила медицинскую справку, но денег семья не получила до сих пор. Даже после того, как женщина скончалась.

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