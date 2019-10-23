Россия создает новые механизмы кредитования экспортеров, работающих с африканскими странами. Соглашение об этом на 5 млрд долларов подписали Сбербанк, Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ и инвесткомпания Gemсorp Capital LLP на форуме "Россия - Африка". У экспортеров появится возможность увеличить объемы поставок, в частности в Анголу, Эфиопию, Мозамбик и Зимбабве, сообщил Российский экспортный центр.

"Платформа позволит грамотно нивелировать риски при организации торговли со странами, - сказал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. - Мы намерены вовлечь в этот периметр как минимум десять стран и с их помощью открыть торговый коридор на Африканский континент".

По словам зампреда ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна, корпорация рассматривает ряд проектов по развитию транспорта, поставке оборудования.

Как сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, планируется оказывать финансовую и консультационную поддержку компаниям, поставляющим в Африку фармацевтическую, сельскохозяйственную продукцию, машинотехническое оборудование, удобрения и другие товары.