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23.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Всего было протестирована продукция 25 брендов стоимостью от 40 до 288 рублей за упаковку. Каждый образец протестировали по 186 показателям, 145 из них - пестициды. Итог: продукция четырёх торговых марок соответствует не только обязательным требованиями, но и повышенным требованиям Роскачества. Они достойны Знака качества.

Фото: istockphoto.com
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Безопасной можно назвать продукцию 20 брендов. А у продукции пяти торговых марок - четырех БАДов и одного чая - были выявлены несоответствия техрегламенту Таможенного Союза о безопасности пищевой продукции. В ней была найдена плесень. В товаре двух торговых марок - аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень.

С составом ромашки тоже оказалось не все хорошо. Она должна состоять из измельчённых частиц цветков, быть коричневато-желтого с белым цвета, обладать ароматным запахом. Но в каждом третьем образце нашли примеси измельчённых стеблей и листьев.

Все подробности, а также названия лучших и худших торговых марок "ромашки" читайте на сайте Роскачества.

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