Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке

Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.

Всего было протестирована продукция 25 брендов стоимостью от 40 до 288 рублей за упаковку. Каждый образец протестировали по 186 показателям, 145 из них - пестициды. Итог: продукция четырёх торговых марок соответствует не только обязательным требованиями, но и повышенным требованиям Роскачества. Они достойны Знака качества.

Безопасной можно назвать продукцию 20 брендов. А у продукции пяти торговых марок - четырех БАДов и одного чая - были выявлены несоответствия техрегламенту Таможенного Союза о безопасности пищевой продукции. В ней была найдена плесень. В товаре двух торговых марок - аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень.

С составом ромашки тоже оказалось не все хорошо. Она должна состоять из измельчённых частиц цветков, быть коричневато-желтого с белым цвета, обладать ароматным запахом. Но в каждом третьем образце нашли примеси измельчённых стеблей и листьев.

Все подробности, а также названия лучших и худших торговых марок "ромашки" читайте на сайте Роскачества.