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23.10.2019 19:35
Рубрика: Спорт

Два дня немецкого

Подмосковные "Химки" в Евролиге в четверг сыграют с "Баварией", а ЦСКА в пятницу встретится с "Альбой"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Российские клубы проведут очередные матчи в рамках регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
В этом сезоне подмосковные "Химки" еще ни одного матча не провели в оптимальном составе. Фото: Михаил Синицын/РГ В этом сезоне подмосковные "Химки" еще ни одного матча не провели в оптимальном составе. Фото: Михаил Синицын/РГ
В этом сезоне подмосковные "Химки" еще ни одного матча не провели в оптимальном составе. Фото: Михаил Синицын/РГ

Подмосковным "Химкам" и ЦСКА предстоит вояж в Германию. Подмосковная команда сегодня встретится с "Баварией", а армейцы завтра сыграют с "Альбой". Наконец, питерский "Зенит" сегодня на своей площадке примет греческий "Панатинаикос".

Казалось бы, ну какие счеты могут быть у "Химок" с "Баварией". Между тем для подопечных Римаса Куртинайтиса обыграть баварцев нынче - дело принципа. Прежние шесть очных матчей (из них четыре в рамках Евролиги) неизменно заканчивались в пользу немецкого клуба.

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Есть у этого противостояния и более личный подтекст. Все-таки в межсезонье сразу два баскетболиста перешли в "Химки" именно из "Баварии". Речь о сербском разыгрывающем Стефане Йовиче и Девине Букере, которым наверняка хотелось бы выступить против бывшей команды на максимуме. Правда, участие в предстоящем матче Йовича, увы, исключено. Виной тому травма, которую серб получил еще 3 октября в победной встрече с израильским "Маккаби". Кстати, Стефан является рекордсменом Евролиги по количеству результативных передач за матч (19). Этот факт лишний раз подчеркивает важность Йовича для любой команды, за которую он выступает.

К счастью для наставника подмосковной команды Римаса Куртинайтиса, к матчу с "Баварией" должен восстановиться другой первый номер команды, американец Крис Крамер, до сих пор ни разу в Евролиге за "Химки" не игравший. Чем чревато отсутствие обоих разыгрывающих, показал предыдущий матч "химчан" в Евролиге против ЦСКА (86:99). И хотя подопечные Куртинайтиса без Крамера и Йовича в Единой лиге справились с "Астаной" (73:56), эта победа не должна вводить в заблуждение: все-таки у "Баварии" уровень будет повыше.

Но есть и хорошие новости. В матче с баварским клубом ожидается возвращение лидера химчан Алексея Шведа. Встречу с "Астаной" он пропустил, как сообщается, из-за микротравмы, вызванной высокой нагрузкой и большим количеством времени, которое игрок провел на паркете.

- "Бавария" - очень серьезный соперник с весьма крепкой защитой и с хорошей дисциплиной, - отдал должное сопернику Римас Куртинайтис. - В межсезонье они поменяли состав, но главный тренер остался прежним, поэтому их стиль нам понятен. До сих пор мы ни разу не обыгрывали "Баварию" и хотим прервать эту традицию. Все еще испытываем проблемы со снайперами, но у нас есть Карасев, который прибавляет от матча к матчу.

Фото: Михаил Синицын
Баскетболисты ЦСКА победили "Химки" в матче Евролиги

У ЦСКА, выигравшего на старте "регулярки" три матча из трех, с "Альбой" история встреч совершенно иная. Предыдущие четыре матча этих команд завершились в пользу москвичей со средней разницей в счете 19,5 очка. Интересно, что именно в матче против "Альбы" в октябре 2014 года состоялся дебют Димитриса Итудиса в качестве главного тренера ЦСКА (84:68). В ноябре того же года команды провели на сегодняшний день последнюю очную встречу. Закончилась она разгромной победой москвичей - 95:66.

Тем временем отечественные команды продолжают выступление и во втором по престижу клубном турнире Старого Света Еврокубке. Накануне второе поражение в "регулярке" потерпел краснодарский "Локомотив-Кубань", уступивший белградскому "Партизану" - 71:80. Матч казанского УНИКСа с испанским "Ховентудом" завершился уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

24 октября, четверг

"Матч! Страна"

20.00 "Зенит" - "Панатинаикос". Прямая трансляция

"Матч! Игра"

21.30 "Бавария" - "Химки". Прямая трансляция

25 октября, пятница

"Матч ТВ"

21.30 "Альба" - ЦСКА. Прямая трансляция

Спорт Баскетбол
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