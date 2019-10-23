Российские компании построят нефтепровод в Конго

Российские компании займутся строительством нефтепровода в Конго от глубоководного порта Пуэнт-Нуар к терминалу Малоуку и промежуточному терминалу в Лутете, сообщает агентство РИА Новости.

Трубопровод будет транспортировать различные нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Его расчетная мощность составит 2,1 миллиона тонн в год, а период эксплуатации - не менее 40 лет. Конечными потребителями нефтепродуктов будут, кроме самой Республики Конго, Демократическая Республика Конго и Центрально-Африканская Республика. Реализация проекта займет 3 года.

Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго заключено на полях форума "Россия - Африка". С российской стороны документ подписали Российский экспортный центр и корпорация ВЭБ.РФ, со стороны Конго - Афрэксимбанк и SNPC (Национальная нефтяная компания Конго).