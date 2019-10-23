Российский бизнес устремился в китайскую высокотехнологичную медицину

Новости

Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
Экс-футболист будет соперником Волкова на турнире UFC в Москве 07:15
Посольство РФ сделало запрос в госдеп из-за задержания Билалова 07:15
На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары 07:03
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС 06:37
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа 06:37
Сын бразильского президента отказался от должности посла в США 06:31
Трамп поздравил премьера Канады с победой на выборах 06:03
В Японии более 40 тысяч домов остаются без воды после тайфуна "Хагибис" 05:56
В Хабаровске все внутренние авиарейсы перевели в новый терминал 05:54
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора 05:15
Пользователи Сети осудили Зеленскую за оскорбление императора Японии 05:13
Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи 05:10
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой 04:57
Глава Якутии создал "Айсблог" 04:42
Автор анонимной статьи про Трампа написал о нем книгу 04:20
Не менее 27 человек задержали во время протестов в Боливии 04:14
У жителя Забайкалья нашли золотые слитки на четыре млн рублей 03:58
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии 03:43
Исполняющий обязанности посла США на Украине выступил в конгрессе 03:42
Военные США, Британии и Франции вылетели из Сирии в Ирак 03:07
Украина согласилась с бесполезностью своих бронекатеров 03:01
Трамп называл линчеванием процедуру импичмента 02:42
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго 02:30
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы 02:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Российский бизнес устремился в китайскую высокотехнологичную медицину

Текст: Екатерина Ясакова
Сфера медицины и фармацевтики в Китае стала самой привлекательной для российского бизнеса. Медтех по количеству инвестиций в августе 2019 года обогнал все другие направления и возглавил список самых инвестируемых отраслей Китая. Не менее 39 из 335 сделок в августе были заключены с медтех-компаниями, в июле эта цифра составляла 34, свидетельствуют данные исследования компании Eurasia Development Ltd.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В список по количеству венчурных сделок вошли такие направления, как медицинское оборудование, биотехнологии, диджитализация медицины и потребительское здравоохранение.

Фото: iStock
Современные медицинские технологии становятся доступнее

В ходе исследования рынка была составлена география наиболее привлекательных регионов с медицинскими технологиями - большинство компаний сосредоточено в Пекине (2454 проекта), провинции Гуандун (1794 проекта), Шанхае (1472 проекта), провинции Чжэцзян (762 проекта) и Цзянсу (730 проекта).

"Китаю нужны прорывные решения. В России много "умных голов", которые создают высокотехнологичные проекты и решения в данной области. Учитывая хорошие перспективы, мы видим, что они могут выйти на рынок HealthCare и MedTech Китая и прочно занять свою нишу", - рассказал "РГ" генеральный директор Eurasia Development Ltd Андрей Прохорович.

Основными драйверами роста отрасли стали венчурное финансирование, развитие и внедрение технологий, искусственный интеллект и виртуальная реальность, большие данные.

Экономика Бизнес В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Исполняющий обязанности посла США на Украине выступил в конгрессе
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора
Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз