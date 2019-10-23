Российский бизнес устремился в китайскую высокотехнологичную медицину

Сфера медицины и фармацевтики в Китае стала самой привлекательной для российского бизнеса. Медтех по количеству инвестиций в августе 2019 года обогнал все другие направления и возглавил список самых инвестируемых отраслей Китая. Не менее 39 из 335 сделок в августе были заключены с медтех-компаниями, в июле эта цифра составляла 34, свидетельствуют данные исследования компании Eurasia Development Ltd.

В список по количеству венчурных сделок вошли такие направления, как медицинское оборудование, биотехнологии, диджитализация медицины и потребительское здравоохранение.

В ходе исследования рынка была составлена география наиболее привлекательных регионов с медицинскими технологиями - большинство компаний сосредоточено в Пекине (2454 проекта), провинции Гуандун (1794 проекта), Шанхае (1472 проекта), провинции Чжэцзян (762 проекта) и Цзянсу (730 проекта).

"Китаю нужны прорывные решения. В России много "умных голов", которые создают высокотехнологичные проекты и решения в данной области. Учитывая хорошие перспективы, мы видим, что они могут выйти на рынок HealthCare и MedTech Китая и прочно занять свою нишу", - рассказал "РГ" генеральный директор Eurasia Development Ltd Андрей Прохорович.

Основными драйверами роста отрасли стали венчурное финансирование, развитие и внедрение технологий, искусственный интеллект и виртуальная реальность, большие данные.