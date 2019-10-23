Российский молодежный симфонический оркестр впервые побывал в Беларуси

Российский национальный молодежный симфонический оркестр дал концерт в Витебске.

Для коллектива, куратором которого является Московская филармония, нынешний концертный сезон - второй в истории. По словам артистического директора Ильи Репенака, в оркестре играет талантливая молодежь из почти 40 регионов России:

- Например, виолончелистка у нас из Озерска Челябинской области, а флейтистка - из Абакана...

- Я родилась в Омске, в девять лет уехала учиться в музыкальный лицей в Новосибирск, - рассказала концертмейстер оркестра Елена Таросян. - В восемнадцать поступила в Московскую консерваторию, окончила ее. Училась в аспирантуре. Узнав, что создается молодежный симфонический оркестр, отправила заявку. На конкурсе играла Баха. Но сложнее всего, пожалуй, было справиться с так называемыми оркестровыми трудностями. Я ведь раньше в оркестре никогда не играла...

В Витебске концерт N 2 для фортепиано Сергея Рахманинова оркестр сыграл с приглашенным солистом Филиппом Копачевским из Московской филармонии. Филипп, становившийся лауреатом престижных конкурсов в Германии, Нидерландах и Испании, рассказал, что был счастлив выступить перед белорусской публикой:

- Мой папа родился в Клецке, учился в Минске по классу флейты, потом поступил в Московскую консерваторию. Я много раз бывал у родственников в Беларуси, но с концертом приехал сюда впервые. Мне нравится неуемная энергия этого коллектива, с которым мы уже играли вместе - месяц назад в Ульяновске.

С музыкантами оркестра выступают и занимаются дирижеры мирового уровня. К примеру, во время белорусского турне, где кроме Витебска значился еще и концерт в Минске, за дирижерским пультом стоял художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов.

Маэстро рассказал, что с молодыми коллегами встречается не впервые:

- В нынешнем году ко Дню Победы мы отыграли в Москве программу "Песни военных лет". Я обратил внимание, что восприятие музыки у этих молодых людей незамыленное. Как педагог, много работавший с молодежью во Франции, Ирландии и Беларуси, замечу, что Российский национальный молодежный симфонический оркестр - явление уникальное. До сих пор учебные заведения бывшего СССР были нацелены в основном на подготовку виртуозов-индивидуалов. У этих же молодых ребят появится опыт работы в оркестре, что может стать хорошим стартом для будущей звездной карьеры.

По словам музыкального критика и ведущего концерта Ярослава Тимофеева, с задачей "влюбить витебских слушателей в классическую музыку" российские музыканты успешно справились.