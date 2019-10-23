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23.10.2019 19:11
Рубрика: Экономика

Начали с малого

Розничные МФО расширили кредитование бизнеса
Текст: Роман Маркелов
Ряд розничных микрофинансовых организаций (МФО) после ввода ограничений по процентной ставке и сумме долга для физлиц, инициированных Банком России, начали искать новых клиентов. В том числе они компенсируют потери выпавших доходов расширением кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

О росте кредитования МСБ микрофинансовыми организациями говорится в исследовании МФК "Займер", с которым ознакомилась "Российская газета". Из него следует, что доля коммерческих компаний в общем объеме выдач бизнесу выросла с 34% в конце 2018 года до около 40% в этом году. Коммерческие МФО, ранее ориентировавшиеся на работу с физлицами, выдали МСБ во II квартале займов на 1,5 миллиарда рублей против 700 миллионов рублей в IV квартале 2018 года.

Бизнес берет микрозаймы, чтобы пополнить оборотные средства или закрыть кассовые разрывы

По прогнозу аналитиков "Займера", в III и IV кварталах 2019 года рост объемов выдач МФО, не специализирующихся, но теперь кредитующих и МСБ тоже, составит еще примерно 50%, достигнув 2-2,5 миллиарда рублей.

Фото: Анна Скудаева.
Как финансовые организации дурят невнимательных

Рост продолжится - в том числе и за счет эффекта низкой базы, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Но работать с МСБ довольно сложно - есть определенные сложности с их оценкой и принятием решения, риски дефолта также высоки, констатирует он.

Указанные тенденции выглядят логично, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. При этом, по ее оценке, рост выдач микрокредитов сегменту МСБ в первом полугодии 2019 года по-прежнему обеспечен в основном некоммерческими МФО с госучастием, а не частными компаниями.

О массовом переориентировании частных МФО в сторону займов МСБ говорить пока не приходится, подчеркивает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игорь Алексеев. Из-за высокой стоимости займов типовой бизнес-заемщик, как правило, берет их в коммерческой МФО на короткий срок, чтобы пополнить оборотные средства или закрыть временные кассовые разрывы, отмечает он. Спрос на микрозаймы может быть связан, с одной стороны, недоступностью банковских кредитов для представителей малого и микробизнеса, а с другой стороны - политикой отдельных частных МФО по диверсификации своего бизнеса, рассказывает Алексеев.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Рынок кредитования
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