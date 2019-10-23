Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео

Накануне стартовала юбилейная, 25-я "Неделя моды в Москве". В этом году произошло необычное разделение показов: один из них впервые проходил на территории станции метрополитена "Деловой центр". Концепт-стор "Секция" представил здесь более шестидесяти ярких образов.

Но традиционно взгляды любителей моды были прикованы к тому, что творилось на подиуме Гостиного двора, где кутюрье Валентин Юдашкин представлял российской публике свою новую коллекцию. В одном показе от Юдашкина демонстрировались сразу две линии - Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids.