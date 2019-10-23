Сбербанк выяснил, в какую сумму россияне оценивают "стоимость жизни"

Россияне считают, что средняя сумма страхования жизни должна быть не менее 5,8 млн рублей. Исследование, посвященное оценке справедливой и достаточной суммы для страхования жизни, провела дочерняя компания Сбербанка.

По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая.

Выше всего "стоимость жизни" оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (в 13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (в 6,9 млн рублей). Москвичи считают, что страховое покрытие жизни должно быть не менее 8 млн рублей, жители Санкт-Петербурга назвали сумму в 7,2 млн рублей, Владивостока - в 7 млн рублей. Это самые высокие региональные оценки.

На практике же, как отмечает заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин,

страховая сумма примерно по 80% полисов не превышает 2 млн рублей. Договоров со страховыми суммами от 5 млн рублей и выше - около 5%.

Есть клиенты, которые заключают договоры и с действительно значимыми страховыми суммами - в размере 10, 15 и 30 млн рублей, но в общем количестве число таких договоров пока не значительно.