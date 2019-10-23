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23.10.2019 16:01
Рубрика: Экономика

Сбербанк выяснил, в какую сумму россияне оценивают "стоимость жизни"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне считают, что средняя сумма страхования жизни должна быть не менее 5,8 млн рублей. Исследование, посвященное оценке справедливой и достаточной суммы для страхования жизни, провела дочерняя компания Сбербанка.

По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая.

Фото: istockphoto.com
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Выше всего "стоимость жизни" оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (в 13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (в 6,9 млн рублей). Москвичи считают, что страховое покрытие жизни должно быть не менее 8 млн рублей, жители Санкт-Петербурга назвали сумму в 7,2 млн рублей, Владивостока - в 7 млн рублей. Это самые высокие региональные оценки.

На практике же, как отмечает заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин,

страховая сумма примерно по 80% полисов не превышает 2 млн рублей. Договоров со страховыми суммами от 5 млн рублей и выше - около 5%.

Есть клиенты, которые заключают договоры и с действительно значимыми страховыми суммами - в размере 10, 15 и 30 млн рублей, но в общем количестве число таких договоров пока не значительно.

Экономика Товары и цены Компании Финансы Сбербанк
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