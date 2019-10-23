Сборные России по водному поло узнали своих соперников по групповому этапу чемпионата Европы, который пройдет с 12 по 26 января в 2020 году в Будапеште.

Как сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN), по итогам жеребьевки российские ватерполисты попали в группу B вместе с действующими чемпионами сербами, а также сборными Румынии и Нидерландов.

Женская команда на европейском первенстве сыграет в группе A, где точно предстоит соперничать с командами Греции и Венгрии, а также с победителями этих пар отборочного раунда: Португалия - Хорватия, Чехия - Сербия, Словакия - Турция. Голландки, чемпионки 2018 года, попали в группу В.

Отметим, что чемпионат Европы является отборочным к Олимпиаде-2020. Победитель и мужского, и женского турниров получит путевку в Токио. Если лучшая команда уже гарантировала себе участие в Играх, то олимпийскую лицензию получит сборная с самым высоким рейтингом.