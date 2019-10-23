Сенаторы ужесточили ответственность для организаторов нелегальной миграции

Ответственность для тех, кто использует служебное положение для содействия нелегальной миграции, вырастет и будет соответствовать "общественной опасности совершенного деяния". В среду Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, предложенные в прошлом году Мосгордумой.

Один из вопросов заседания палаты касался усиления ответственности за организацию незаконной миграции. "Это нужный закон", - заявила зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, представляя документ на пленарном заседании. По ее словам, во-первых, документ устраняет правовой пробел в уголовном законодательстве, связанный с преступлениями в виде организации незаконной миграции, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Сейчас статья 322.1 УК РФ одинаково трактует физических и должностных лиц, занимающихся подобным "промыслом". Их деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Предложенная депутатами Мосгордумы поправка вводит в статью новый квалифицирующий признак - совершение преступления "лицом с использованием своего служебного положения".

Для должностных лиц, которые являются организаторами незаконной миграции, предлагается установить уголовную ответственность

"Принятие этого закона повлечет назначение наказания, соответствующего общественной опасности данного деяния. За организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ лицо, использовавшее свое служебное положение в этих целях, будет нести ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за три года либо без такового", - пояснила Елена Мизулина. Теперь наказание для тех, кто во зло использовал свои полномочия, будет таким же, как для участников преступной группы.

Во-вторых, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ вносится поправка, касающаяся разграничения подследственности таких дел между ФСБ и пограничной службой. По словам сенатора, это поможет быстрее расследовать простые дела, связанные с незаконной миграцией.

Также на пленарном заседании сенаторы одобрили два закона, касающиеся долевого строительства. Первый из них гарантирует участникам долевого строительства, состоящим в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), получение компенсации из Фонда защиты прав дольщиков в случае банкротства застройщика. Теперь компенсацию смогут получить дольщики-члены ЖСК, чьи требования ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Второй закон увеличивает штрафы для застройщиков, которые не предоставляют сведения, необходимые для контроля своей деятельности. Длядолжностных лиц - с 5-15 тыс. рублей до 10-25 тыс. рублей, а для юридических лиц - с 50-200 тыс. рублей до 250-500 тыс. рублей. Как говорят сенаторы, принятие этого закона повысит эффективность госконтроля в этой сфере и защитит права дольщиков.