Сенаторы ужесточили ответственность для организаторов нелегальной миграции

Один из вопросов заседания палаты касался усиления ответственности за организацию незаконной миграции. "Это нужный закон", - заявила зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, представляя документ на пленарном заседании. По ее словам, во-первых, документ устраняет правовой пробел в уголовном законодательстве, связанный с преступлениями в виде организации незаконной миграции, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Сейчас статья 322.1 УК РФ одинаково трактует физических и должностных лиц, занимающихся подобным "промыслом". Их деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Предложенная депутатами Мосгордумы поправка вводит в статью новый квалифицирующий признак - совершение преступления "лицом с использованием своего служебного положения".
"Принятие этого закона повлечет назначение наказания, соответствующего общественной опасности данного деяния. За организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ лицо, использовавшее свое служебное положение в этих целях, будет нести ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за три года либо без такового", - пояснила Елена Мизулина. Теперь наказание для тех, кто во зло использовал свои полномочия, будет таким же, как для участников преступной группы.
Во-вторых, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ вносится поправка, касающаяся разграничения подследственности таких дел между ФСБ и пограничной службой. По словам сенатора, это поможет быстрее расследовать простые дела, связанные с незаконной миграцией.
Также на пленарном заседании сенаторы одобрили два закона, касающиеся долевого строительства. Первый из них гарантирует участникам долевого строительства, состоящим в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), получение компенсации из Фонда защиты прав дольщиков в случае банкротства застройщика. Теперь компенсацию смогут получить дольщики-члены ЖСК, чьи требования ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Второй закон увеличивает штрафы для застройщиков, которые не предоставляют сведения, необходимые для контроля своей деятельности. Длядолжностных лиц - с 5-15 тыс. рублей до 10-25 тыс. рублей, а для юридических лиц - с 50-200 тыс. рублей до 250-500 тыс. рублей. Как говорят сенаторы, принятие этого закона повысит эффективность госконтроля в этой сфере и защитит права дольщиков.