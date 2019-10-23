Сербская православная церковь находится под ударом проплаченных СМИ

Против Сербской православной церкви (СПЦ) развернута кампания по ее дискредитации, крупнейшая за 30 лет, главными целями которой являются Патриарх Ириней и отдельные епископы, заявили в Информационной службе СПЦ.

"По частоте объявляемых текстов и по их заголовкам можно оправданно предположить, что на это потрачены значительные средства. Когда происходят такие кампании дезинформации, говорят посвященные, необходимо выделять пятизначные цифры в евро за каждый конкретный текст", - говорится в сообщении пресс-службы Церкви.

Подчеркивается, что все это делается в целях ослабления церковных властей и органов - Патриарха Сербского Иринея и Святого Синода для соблазнения народа, разъединения СПЦ, чтобы она стала добычей для сил, провоцирующих хаос в мировом православии и углубляющих раскол, сначала на Украине, а затем и далее. "Применяется хорошо испробованная ранее техника манипуляций, аналогичная или весьма похожая на ту, которая задействовалась в 90-х годах прошлого столетия в случаях Маркале и Рачак перед бомбардировками Республики сербской и Сербии", - указывают в СПЦ.

"Матрица следующая: законные власти и органы, ранее государственные, а сейчас церковные - Патриарх, Синод, пресс-секретарь Церкви…- объявить авторитарной и даже криминальной группой, которая, вопреки интересам Церкви, самовольно и самовластно дезавуирует и скрывает от епископов "чрезвычайно доброе намерение" цареградского Патриарха, когда он не один, а даже два раза звал сербских архиереев на прославление восьмисотлетия хиротонии Святого Саввы в епископский чин, не упоминая, конечно, автокефальность, - разъясняют в СПЦ. - Это связано с тем, что нынешняя цареградская теория гласит, что Святой Савва не получал автокефальность, а автокефальность Церкви Сербии датируется 19 веком, а автокефальность объединенной Сербской Церкви - 20 веком".

В Информационной службе СПЦ подчеркивают, что "факты, между тем, говорят о другом: Патриарх и Синод, а также "находящийся в прицеле" пресс-секретарь Сербской православной церкви - поступают исключительно в соответствии с Уставом Сербской православной церкви и мандатом, полученным от Святого Архиерейского Собора. Решения принимаются в интересах нашей Церкви и выражают позиции абсолютного большинства наших архиереев".

Эксперты давно обращают внимание на тот факт, что в условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, Сербская православная церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом СПЦ обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом.

Планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская Православная Церковь не поддается на провокации извне, а Патриарх Ириней твердо и последовательно отстаивает, прежде всего, интересы сербского народа и Церкви.

Почему США стремятся закрыть косовский вопрос?

Ответ очевиден - это позволило бы Вашингтону ускорить процесс евроатлантической интеграции Сербии. Именно об этом предупреждают иерархи СПЦ, в частности, епископ Зворничко-Тузланский СПЦ Фотий, который обратил внимание на то, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство СРНА. - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

Священнослужитель указал, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.

Епископ Фотий назвал любое сближение сербов с НАТО аморальным. "Наш народ уже сказал, что мы не сможем принять это (евроатлантическую интеграцию - прим. "РГ"), поскольку мы пережили бомбардировки НАТО - и Республика Сербская, и Сербия, - рассказал священнослужитель. - Многие из нас получили тогда травмы и однозначно - это не было бы моральным". По его мнению, не следует сербам спешить и в Евросоюз, необходимо поручить специалистам внимательно соотнести все плюсы и возможные последствия данного шага.

Между тем

Митрополит Дабробосанский СПЦ Хризостом в интервью "Российской газете" открыто заявил, что в настоящий момент не видит решения косовского вопроса, кроме как в рамках резолюции ООН №1244. "Косово и Метохия - это составная часть Республики Сербии, находящаяся в данный момент под международным управлением, - отметил он. - Мы требуем полного уважения к решениям ООН. Косово и Метохия - это сердце сербского народа. Косово - это не только территория, это символ наших моральных ценностей, сосредоточенных на этой сербской земле. И как Святая земля - земля отцов и праотцов, которая свята и неотделима для еврейского народа, так и наше КиМ - Святая сербская земля наших святых отцов и праотцов". "Только от России и ее политики на Балканах будет зависеть дальнейшая судьба Сербии в регионе, - резюмировал член Синода СПЦ. - При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России".