По данным агентства Синьхуа, постоянный представитель КНР при ООН в Женеве Цянь Цзядун вчера передал генеральному директору Генерального соглашения по тарифам и торговле Артуру Данкелю письменное заявление китайского правительства. Так начался путь восстановления позиций и вступления Китая в ГАТТ и ВТО. Этот путь оказался извилистым, полным взлетов и падений.

На совещании министерского уровня принято единогласно.

Китай потратил ровно 15 лет на то, чтобы войти в ВТО и стать 143-им членом организации. Это ознаменовало начало нового эпата в политике реформ и открытости.

Правительство Китая полностью выполнило свои обязательства, данные при вступлении во Всемирную торговую организацию. По состоянию на 2010 год все обязательства Китая по снижению налогов на товары были выполнены.

Сегодня Китай - второй по масштабу импортер и экспортер товаров в мире, это приносит реальную выгоду всем странам.

Вступление Китая в ВТО помогло в продвижении открытости Китая миру и развитии социалистической рыночной экономики.

На третий день после вступления в ВТО Торгово-экономический комитет (Комитет по торговым и экономическим связям) выдал первую лицензию на производство и реализацию автомобилей основателю первого китайского частного автозавода Ли Шуфу.

Ли Шуфу, председатель Совета директоров компании "Джили"

"Джили" появилась только благодаря политике реформ и открытости. Без этой политики ее бы не было. Когда я услышал о вступлении Китая в ВТО, я очень обрадовался. Ведь это помогло нам эффективнее и свободнее конкурировать в этой отрасли.

Если поначалу политика открытости в Китае была направлена на то, чтобы завозить товар из-за границы, то после она сфокусировать на экспорт собственных брендов.

5-го апреля 2001-го года в Хамптоне в Южной Каролине решили переименовать Проспект сотрудничества в улицу Хайэр.

Чжан Жуйминь, председатель Совета директоров группы компаний "Хайэр"

Конечно, вступление Китая в ВТО дало китайским предприятиям огромное пространство для развития, но нам необходимо было самим идти по этой незнакомой тропе, самим прорываться вперед.

Совмещение преимуществ международного и китайского рынков вдохнуло новую энергию в развитие мира. В выигрыше оказались не только китайские предприятия, но и другие страны, в которых они работали.

Начиная с 2002-го года вклад Китая в развитие глобальной экономики в среднем достигал 30%, развитие китайской экономики стало важным двигателем восстановления и роста всей глобальной экономики.

Развитие Китая и развитие всего остального мира всегда было взаимодополняющим. Китай нуждается в инклюзивном мире, а мир - в развитии Китая.

Более активный вклад Китая в дела глобальной повестки дня меняет весь мир.