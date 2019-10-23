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23.10.2019 09:25
Рубрика: В мире

Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Текст: Александр Гасюк

Глава Минобороны США Марк Эспер в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад.

По данным The Washington Post, в ходе встречи Эспера с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди будет поднят вопрос о переброске войск США из северной Сирии в Ирак.

Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

Вашингтон заявляет, что с территории этой страны американские подразделения продолжат борьбу с террористическими группировками в регионе.

В свою очередь военное руководство в Багдаде заявило о том, что передислоцируемые из Сирии в Ирак войска США (около 1 тысячи человек) не имеют разрешения на это и речь может идти только о проходе через иракскую территорию транзитом.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак
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