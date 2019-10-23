В Континентальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата.

Питерский СКА в домашнем матче неожиданно уступил "Нефтехимику" в серии буллитов - 2:3. Для клуба с берегов Невы это поражение стало четвертым подряд.

Счет в матче на третьей минуте открыли гости благодаря точному "выстрелу" Зака Митчелла. Армейцы не опустили руки и усилиями Максима Карпова и Наиля Якупова вышли вперед - 2:1. Однако удержать преимущество хоккеисты СКА не смогли. В конце третьего периода Зият Пайгин перевел встречу в овертайм.

Дополнительный период начался с активных действий нижнекамского клуба, и питерцам стоило больших усилий перевести игру к чужим воротам. Но отличиться никто из игроков так и не смог. В результате судьбу матча решила серия буллитов. Здесь решающим оказался бросок канадского форварда "Нефтехимика" Митчелла - 3:2!

Главный тренер победителей Вячеслав Буцаев на послематчевой пресс-конференции выглядел очень довольным:

- Своих ребят поздравляю с победой. Хорошая игра, интересная. Понимали, что приехали к сопернику, который будет в этой ситуации умирать на поле. У нас был план на игру, мы его придерживались и счастливы, что победили.

В свою очередь, наставник СКА Алексей Кудашов посетовал на проблемы в игре своей команды:

- Мы выходим на лед, хорошо начинаем, контролируем шайбу, но получаем шайбу в свои ворота. Потом создаем массу моментов, но реализация... Много бросков, но они у нас пока не переходят в качество. Но все равно увидели много изменений, по сравнению с прошлым матчем, в качестве игры. Движемся дальше.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что его команду подводит плохая реализация моментов

Также в серии послематчевых бросков решилась судьба поединка между омским "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым".

Омичи усилиями Свена Андригетто счет открыли, уфимцы отыгрались благодаря Сакари Маннинену. В серии буллитов на три точных броска "ястребов" Широкова, Бека и Клинкхаммера "юлаевцы" ответили только одним Кугрышева.