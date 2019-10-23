Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в Сети

Самыми продаваемыми товарами на онлайн-досках частных объявлений стали бытовые приборы и электроника. К такому выводу пришли авторы обнародованного совместного исследования "Авито" и Data Insight.

На этот сегмент рынка приходится почти четверть продаж на интернет-досках. Одежду и обувь продают 18% пользователей, а детские товары - 16%. В тройку лидеров постепенно влезают автозапчасти и аксессуары. Причем довольно часто начали продавать чехлы, накладки на рули и другие "приблуды" собственного производства. По сравнению с 2017 годом, когда подобный мониторинг проводили последний раз, пользователи стали чаще продавать абсолютно новые товары, которые просто не подошли по каким-то причинам. Кроме того, с 4 до 5% выросла доля хендмейда: не только автоаксессуаров, но и товаров для дома и даже продуктов, сделанных собственными руками.

"Меняется мышление покупателей, - констатировала руководитель профильного направления "Авито" Елена Грунтова. - Люди стараются приобретать не новые дорогие товары, а бывшие в использовании, но не сильно уступающие в потребительских качествах". Самый яркий пример - с детскими товарами. До 50-60% стоимости можно выгадать при покупке колясок, санок, кроваток. Как показывает практика, продавцы охотно торгуются, поскольку им нужно в любом случае освободить место в квартире. По этим же причинам люди стали охотно распродавать велотренажеры. Аналитики Data Insight считают, что эти спортивные агрегаты стали играть в современных домах функцию пианино: оно вроде бы и не особо нужно, но и выбросить тяжело. Так что велотренажеры продают порой по бросовым ценам, а то и даром - лишь бы самовывоз покупатели организовали.

Самая удивительная тенденция - число сделок по частным объявлениям в Москве резко упало: с 37 до 24%. Онлайн-торговля активно пошла в регионы. При этом выросла доля тех, кто покупает бэушные товары за пределами своего города - далеко не всегда нужная вещь (допустим, какая-нибудь редкая книга или горные лыжи) оказывается в шаговом доступе. В таком случае покупатели предпочитают даже переплатить за доставку, но лишь бы получить качественный товар.

В целом за последние два года торговать в интернете стали чаще - почти в два раза. Причем растет доля вещей, которые люди перепродают. Допустим, купил путевку на месяц в Сочи на горнолыжный курорт - купил горные лыжи. Вернулся - и тут же следующему продал. При этом средний чек продаж на онлайн-досках не меняется уже давно и составляет 3 210 рублей.