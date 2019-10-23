Совфед подготовит предложения по борьбе с семейным насилием

Совет Федерации планирует к 1 декабря подготовить несколько законодательных инициатив по борьбе с семейным насилием, сообщила журналистам в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Планируем завершить подготовку к декабрю и после этого предложить их обсуждение", - сказала она. По ее словам, это будет отдельный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, а также отдельно - об усилении ответственности для агрессоров.

По словам главы Совфеда, в этой работе участвуют Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и общественные организации.

"Тема это непростая, упрощать ее нельзя. Главное - создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия", - отметила Валентина Матвиенко, добавив, что в обществе неоднозначное отношение к насилию в семье и борьбе с ним.

"Активно педалируется идея, что меры в этой сфере могут привести к вмешательству в дела семьи. Поэтому мы будем стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь", - заявила председатель СФ.